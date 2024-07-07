الأبطال مفاجأة.. إعادة تقديم فيلم البحث عن فضيحة لـ عادل إمام

ياسر رشاد - القاهرة - كشف المستشار تركي آل الشيخ "رئيس الهيئة العامة للترفيه"، عن إعادة إنتاج فيلم "البحث عن فضيحة" الذي قام ببطولته في السابق النجم عادل إمام، الفنانة ميرفت أمين، والفنان سمير صبري، والذي تم عرضه عام 1973.

الأبطال الجدد مفاجأة

وقال المستشار تركي آل الشيخ، خلال حلوله ضيفاً في برنامج" الحكاية" المذاع على قتاة MBC مصر بصحبة عدد من النجوم، منهم أحمد حلمي، كريم عبد العزيز، المخرج مروان حامد، المنتج أحمد بدوي، إنه سيتم إعادة عرض وإنتاج فيلم " البحث عن فضيحة" مرة أخرى، على أن يكون بطلا العمل الجدد هما الفنان هشام ماجد والفنانة هنا الزاهد.



حيث يحصل فيلم البحث عن فضيحة بطولة هشام ماجد وهنا الزاهد، على دعم صندوق بيج تايم، وهو شراكة بين الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وهيئة الترفيه السعودية، حيث دعم الصندوق من قبل فيلم ولاد رزق3، الذي حقق إيرادات مرتفعة منذ بداية طرحه في دور السينما حتى وقتنا هذا .

وكان كشف النجم هشام ماجد عن تصوير فيلمه الجديد بعنوان “إكس مراتي” وذلك بعد نجاح فيلمه الأخير “فاصل من اللحظات الأخيرة” بجميع دور العرض السينمائية.

واكد هشام ماجد أثناء حلوله ضيفا على الإعلامية إنجي علي فى حلقة جديدة من حلقات برنامجها الشهير أسرار النجوم، إنه يقوم بتصوير فيلم “إكس مراتي” مع محمد ممدوح تايسون وأمينة خليل والفيلم من تأليف كريم سامي ومحمد عبد الوهاب ومن إخراج معتز التوني.

وكان نجح فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة بطولة هنا الزاهد وهشام ماجد فى تحقيق إيرادات بلغت 55 ملايين جنيها فى السينمات.

وكانت أعربت النجمة هنا الزاهد عن سعادتها بردود الأفعال حول فيلمها الجديد فاصل من اللحظات اللذيذة المعروض حالياً في السينمات ضمن أفلام موسم عيد الفطر السينمائي,.



حيث نشرت صورة تجمعها بالنجم هشام ماجد على انستجرام وعلقت قائلة: "الحمد لله سعيدة جدا بردود افعال الناس على الفيلم، نفسي انزل كل الفيديوهات بس بجد، شكرا لكل واحد في الفيلم ده استمتعت جدا في شخصية درية".

نجح فيلم “فاصل من اللحظات اللذيذة” بطولة النجم هشام ماجد والنجمة هنا الزاهد فى تحقيق المركز الثاني بقائمة إيرادات شباك التذاكر السعودي منذ طرحه بدور العرض السينمائية.



وكان حرص الفنان هشام ماجد على التعليق بشأن الانتقادات التى واجهها بسبب فيلمه الجديد "فاصل من اللحظات اللذيذة" بأنه يتشابه مع فيلم "باربى".



وقال هشام ماجد فى تصريحات تليفزيونية: بنقدم أدوار شخصيتين في عالم موازي، والفيلم ملوش علاقة بباربي بس فعلا هنا الزاهد شبه باربي، عشان كده الناس ربطت بين العملين، والناس لما تشوف هتفهم قصة الفيلم.

وأضاف هشام ماجد: هنا شاطرة جدًا ودؤوبة في شغلها، وأنا بحب أشتغل مع الناس دي، وبتضحك جدا بس مش أكتر من الرجالة، الرجالة كوميدية أكتر.