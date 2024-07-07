طارق الشناوي عن أزمتها مع حسام حبيب: شيرين تعاني من الثنائية القطبية



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

علق الناقد الفني طارق الشناوي على أزمة مشاجرة الفنانة شيرين عبد الوهاب مع طليقها الفنان حسام حبيب، واعتدائه عليها بالضرب.

قال الشناوي في مداخلة هاتفية، ببرنامج أنا وهو وهي، المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الأحد: "شيرين عبد الوهاب محتاجة استشارة نفسية أكثر من نصحية صحفية أو فنية، أنا من المعجبين بفن شيرين وصوتها لأنه من أهم الأصوات على الساحة العربية".

وأكمل طارق الشناوي، حديثه عن شيرين، قائلًا: "هي تعاني من مشاكل نفسية قاسية، وليست مدركة أين خطوتها القادمة، وآخر حاجة عملتها قدمت في طليقها حسام حبيب بلاغ، وممكن بعد نهاية الحلقة يرجعوا يتجوزوا تاني، أو تتنازل عن المحضر".

وأضاف: "كل شئ بالنسبة للتكوين الشخصي لشيرين ممكن وجائز وغير مستبعد، ده اللي بيحصل كل مرة في الفترة الأخيرة، في النهاية شيرين طاقة يتم تبديدها خارج ملعب الفن".

وأتم: "حالة شيرين تتحرك من النقيض إلى النقيض ويطلقون على هذه الحالة ثنائية قطبية، شيرين معندهاش حل وسط، واتمنى بمساعدة الأصدقاء والدكاترة تعبر أزمتها النفسية".

حررت شيرين عبد الوهاب أمس السبت محضرا جديدا، تتهم حسام حبيب بالتعدي عليها بالضرب المبرح.

وأكد ياسر قنطوش محامي شيرين عبدالوهاب، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أن ما قاله الفنان حسام حبيب، عن أن تعديه على المطربة، كان بهدف حماية ابنتها منها غير صحيح بالمرة، وهناك شهود على واقعة الضرب.

اقرأ أيضا..

سلمى أبو ضيف تهنئ شيرين رضا بعيد ميلادها: "لديها قلب من ذهب"