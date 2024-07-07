شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف تفاصيل الحلقة الرابعة للموسم الثانى من House Of The Dragon 2 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تطرح الحلقة الرابعة من الموسم الثانى لمسلسل House Of The Dragon، في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت الولايات المتحدة الأمريكية، والرابعة صباحًا بتوقيت القاهرة، تحت اسم A Dance of Dragons، ومن المتوقع أن تصل مدته لأقل من ساعة.

كما حصلت الحلقة الثالثة من الموسم الثانى لمسلسل House of the Dragon على تقييم وصل إلى 92% من قبل 12 ناقدا عالميا من على موقع Rotten Tomatoes، الحلقة التى طرحت على شبكة HBO، ليلة الاثنين بتوقيت القاهرة، تحت اسم The Burning Mill.

وتتابعت أحداث الحلقة الثالثة من الموسم الثانى لمسلسل House of the Dragon بلقاء الملكة أليسنت مع ابنتها الملكة هلينا ليتحدثا عن جنازة ابن الثانية الطفل جيهيريس.

ومن ثم انتقلت أحداث الحلقة الثالثة من الموسم الثانى لمسلسل House of the Dragon إلى حيث يعسكر السير كريستول كول وجنوده، الذى قرر مجموعة منهم الذهاب إلى أحدى الحانات القريبة، وأثناء محاولة كريستول كول أن يمنعهم من ذلك، شاهدتهم الأميرة بايلا من على ظهر تنيناها وتبعتهم حتى اختفوا في الغابة.

ومن ثم ذهبت الأميرة بايلا إلى دراجونستون، وأخبرت الملكة راينيرا بأمر السير كريستول كول وجنوده، وباجتماع المجلس حاولوا اقناع راينيرا بالتصرف باستخدام التنانين وحرقه، والتخلص منه.

وعادت أحداث الحلقة الثالثة من الموسم الثانى لمسلسل House of the Dragon من جديد إلى هارينهال حيث يتواجد الأمير دايمون، وظهرت له الأميرة راينيرا في صغرها وهى تقوم بخياطة رقبة الطفل جيهيريس، لتظهر لـ دايمون أحدى المتواجدين في القصر بعد أن استيقظ من الكابوس الذى شاهده لتخبره انه سيموت في هذا المكان.