من الطلاق للضرب للقسم.. أزمات حسام حبيب وشيرين عبد الوهاب سيناريو لا ينتهي

ياسر رشاد - القاهرة - تصدر المطرب حسام حبيب التريند على جوجل وإكس ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد خناقته مع طليقته النجمة شيرين عبد الوهاب وتقديمها بلاغ ضده، تتهمه من خلاله بالتعدى عليها بالضرب في فيلتها بالتجمع الخامس.

حسام حبيب وشيرين عبد الوهاب

وعلق حسام حبيب على البلاغ الذي قدمته شيرين عبد الوهاب قائلًا: «التحقيقات مازالت مستمرة وفي شهود وخلال الساعات المقبلة سوف يظهر كل شئ، والله العظيم أنا ممدتش ايدي عليها هي اللي معورة نفسها بطفاية ضربتها في دماغها ومعورة رجليها بمقص».

حسام حبيب وشيرين عبد الوهاب

القصة الكاملة لخناقة شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

فوجئ جمهور الفنانة شيرين عبد الوهاب أمس بتحريرها محضر بقسم شرطة التجمع الخامس ضد طليقها الفنان حسام حبيب لتعديه عليها بالضرب وإحداث إصابات وكدمات.

حسام حبيب وشيرين عبد الوهاب

حررت الفنانة شيرين عبد الوهاب محضرًا ضد طليقها الفنان حسام حبيب بقسم شرطة التجمع الخامس اتهمته خلاله بالتعدي عليها بالضرب داخل فيلتها، وحدثت الواقعة في الساعة الخامسة فجرًا عندما وصلت شيرين لقسم الشرطة والدماء يسيل منها وكشفت عن تعرضها للضرب والتعذيب على يد طليقها الفنان حسام حبيب وأصابتها بجرح في الرأس استدعى الخياطة بـ 3 غرز، وتبين من التحريات أن الاعتداء كان بسبب خلافات نشبت بينهما.

حسام حبيب

فوجئت الفنانة شيرين عبد الوهاب بتواجد حسام حبيب بفيلتها بالتجمع الخامس، حيث نشب بينهما شجار، كشف حسام تفاصيله موضحا أنه اعتدى عليها بالضرب لينقذ ابنتها منها بعد شجارها معها، كما تواصل مع والد ابنتها لاحتواء الأزمة بين شيرين والفتاة مما أشعل غضبها.

حسام حبيب وشيرين عبد الوهاب

رد والد حسام حبيب

رد حسين حبيب والد الفنان حسام حبيب على تحرير الفنانة شيرين عبد الوهاب محضرًا ضد طليقها بتهمة التعدي عليها بالضرب داخل فيلتها بمنطقة التجمع الخامس.

وقال والد حسام حبيب في تصريحات صحفية: "معنديش فكرة عن حاجة، وأنا مبكلمش حسام ولا شيرين".

شيرين عبد الوهاب

تصالح شيرين وحسام حبيب

ترددت أنباء عن تصالح شيرين مع حسام وتنازلها عن المحضر، مما جعل المحامي الخاص بها ياسر قنطوش يبادر بالنفي ويؤكد رفض موكلته التنازل.

من هو حسام حبيب؟

ولد حسام حبيب في القاهرة لديه أخت واحدة، حاصل على دبلوم في إدارة الأعمال، بدأ حياته الفنية بتلحين أغنية عايشالك للنجمة اللبنانية إليسا وتعتبر النقلة الفنية للفنان حسام حبيب وقام حسام أيضا بتلحين أغنية قد ما بشتاقلك من ألبوم أحلى دنيا للنجمة إليسا.

حسام حبيب

“لسه” أول ألبوماته

بعد ذلك اتجه حسام للغناء من خلال أول ألبوماته (لسه) الذي صدر عام 2004 من إنتاج شركة EWE وصوّر منه أغنية (لسة) مع المخرجة كارولين لبكي بعد ذلك أطلق ثاني ألبوماته (أجمل قصة حب) عام 2006 مع شركة ميلودي ميوزيك أما عام 2008 أطلق حسام ثالث ألبوماته (جوة القلب) من إنتاج شركة ميلودي ميوزيك وصور منه أغاني : أسيبك لأ، شفت بعينيا، جوة القلب.

بعد ثورة 25 يناير 2011 في مصر أصدر حسام حبيب أغنية جديدة أهداها للشعب المصري والشعوب العربية بعنوان (أعلى صوت).

حسام حبيب وشيرين عبد الوهاب

بعد أحداث 30 يونيو 2013 في مصر أيضاً أصدر حسام حبيب أغنية جديدة مع الفنانة أصالة نصري إهداء لمصر وسوريا بعنوان (بلدي) في أغسطس قدم أغنية كل ما أغني بمشاركة شيرين عبد الوهاب

زيجاته

في يوليو 2012 تزوج من فتاة من خارج الوسط الفني واقتصر الحفل على المقربين بعيدا عن الإعلام. وفي يوم السابع من شهر نيسان سنه 2018 عقد قرانهُ على الفنانه شيرين عبد الوهاب في حضور بناتها. وفي ديسمبر 2021 تم إعلان طلاقهم رسميًا ثم عادو مره اخرى في نوفمبر 2022 وطلقوا للمره الثانيه في ديسمبر 2023.

ألبوماته

2004: لسه

2006: أجمل قصه حب

2008: جوه القلب

2016: فرق كتير

حسام حبيب

كليباته

لسة - إخراج : كارولين لبكي

إنت معايا (فيلم تيمور وشفيقة) - إخراج : خالد مرعي

أسيبك لأ

شفت بعينيا

جوة القلب

شريط حياتي (فيلم السفاح) - إخراج سعد هنداوي

حسام حبيب وشيرين عبد الوهاب

لو كنا بنحبها (مع المجموعة : مدحت صالح، تامر حسني، سوما، شذى، بشرى)

أحسن ناس (مع المجموعة : إيوان، محمود العسيلي، هيثم سعيد، يارا، مي سليم، بشرى)

كل مغني ديو مع شيرين عبد الوهاب -إخراج : داراجيو بوغدان

فرق كبير -إخراج : جون بيريز

تعيشي معايا -إخراج : داراجيو بوغدان