481 فيلم من 23 دولة تقدم للمشاركة في مهرجان البحرين السينمائي

ياسر رشاد - القاهرة - استقبلت الدورة الرابعة من مهرجان البحرين السينمائي باب التقدم لمسابقتها الرسمية والتي تضم 5 فئات رئيسية هي الأفلام الروائية القصيرة ، الأفلام الوثائقية القصيرة ، أفلام التحريك ، الأفلام البحرينية ، وأفلام الطلبة .

وكشفت إدارة المهرجان عن تلقيها لـ 481 فيلم من ٢٣ دولة عربية ، مشيرة إلى أن لجنة الاختيار التي ترأسها الكاتبة والإعلامية البحرينية د. بروين حبيب ستباشر عملها بدءً من أمس السبت ٦ يوليو ٢٠٢٤.

وفي ذات السياق ذكرت إدارة المهرجان أنه وإلى جانب د. بروين حبيب تتكون لجنة اختيار الأفلام المشاركة في المسابقة من : المخرجة السعودية ريم البيات ، المخرج والفنان السعودي د.حكيم جمعة ، المخرج الإماراتي نواف الجناحي ، و الملحق الثقافي الفرنسي في مملكة البحرين باستيان رافل.

المنامة عاصمة الإعلام

ومن المنتظر أن تقام الدورة الرابعة من مهرجان البحرين السينمائي والتي تحمل شعار "نحتفي بفن صناعة الأفلام " ضمن فعاليات "المنامة عاصمة للإعلام العربي " بتنظيم من نادي البحرين للسينما و بالشراكة مع وزارة شئون الإعلام خلال نوفمبر القادم ، بمشاركة واسعة من السينمائيين العرب والخليجيين.

و إلى جانب عروض الأفلام من المتوقع أن تكون الدورة الرابعة من مهرجان البحرين السينمائي استثنائية من حيث مستوى الحضور السينمائي والفني العربي والخليجي ، والورش والندوات التخصصية التي تهدف إلى إثراء تجربة الشباب المهتمين بالفن السابع .

وكان مهرجان البحرين السينمائي قد سجل نجاحاتٍ متتالية عبر دوراته الثلاث الماضية ، قدم من خلالها حدثاً سينمائياً مغايراً تبنى المواهب البحرينية الشابة، آخذاً بعين الاعتبار دور السينما كرافد ثقافي، يعزز التبادل الفني والتفاهم بين مختلف البلدان والثقافات .

وشهدت الدورة الماضية من مهرجان البحرين السينمائي التي أقيمت برعاية الدكتور رمزان بن عبد الله النعيمي وزير الإعلام تحت شعار "الاحتفاء بفن صناعة الأفلام"، منافسة 117 فيلماً عربياً قصيراً .

إن شاءالله ولد

علي جانب آخر حظي الفيلم الأردني إن شاءالله ولد للمخرج أمجد الرشيد، ممثل الأردن في جائزة الأوسكار لأفضل فيلم دولي لعام 2024، باستقبال جماهيري حافل عقب عرضه بالدورة الخامسة من مهرجان عمان السينمائي الدولي حيث نافس في مسابقة الأفلام العربية الروائية الطويلة.

العرض الأول لـ إن شاءالله ولد في عمّان نال موجة من النجومية والبريق، واستقطب قائمة رائعة وواسعة من المشاهير العرب والمؤثرين والشخصيات الإعلامية الذين كانوا متحمسين لمشاهدة الفيلم، والذي حضره أيضًا أعضاء طاقم عمل وأبطال الفيلم.

الفيلم أشادت به صحيفة نيويورك تايمز واعتبرته "تجربة إخراجية أولى بارعة وموترة"، من المقرر أن يُعرض أيضًا في دور العرض في الأردن ودول الخليج قريبًا، وهذا بعد عرضه التجاري الناجح في دور السينما الفرنسية في وقت سابق من هذا العام، الأمر الذي يؤكد جاذبيته للجمهور العالمية وتأثيره النابع من سرده الجذاب والأداء القوي الممتع من أبطاله.