محمد حماقي يُغير جلده في بوستر ألبوم "هو الأساس".. صورة

ياسر رشاد - القاهرة - أطلق محمد حماقي الصورة الدعائية لألبومه الجديد “هو الأساس”، المقرر طرحه خلال الأيام القليلة القادمة، عبر حساباته المختلفة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ظهر حماقي في البوستر بمظهر خارج المعتاد عليه، حيث صبغ شعره باللون الأبيض وبنطال باللون الزيتوني به قطعات بشكل عشوائي، حيث يندرج تحت لوك شبابي جريء متناسب مع الموسم الصيفي الذي سيطرح فيه الألبوم.

كان قد طرح حماقي حديثًا 6 أغاني صيفية منفردة بدايةً من أغسطس 2023 “لمون نعناع، حبيت المقابلة، مش كفاية فراق، ده قلبي ده، دلعنا كتير، ايه السعادة دي”، والتي حققت ملايين المشاهدات عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب ومنصات الموسيقى المختلفة.

كان من المفترض أن يطرح حماقي ألبومه الغنائي الشتوي خلال آواخر 2023، ولكن أحداث غزة حالت دون تنفيذ ذلك وتوقف تمامًا عن كامل أنشطته الفنية.

أما على صعيد الألبومات الغنائية الكاملة فطرح حماقي في 2021 “يافاتني”، الذي ضم 17 أغنية "يا فاتنّي، ماتعودناش، لوهتسيب، تك، عرض مستمر، زيها مين، لو هتسيب، مش قادر أنسى، يانسيم، تك، عايزك تسمعني، ردوده غريبة، طالع موضة، ظلموني، ليلة من لياليك" بجانب "نادانا، لا ملامة، ودينا بعيد"، التي تم طرحهم كأغانٍ إضافية داخل الألبوم.

الطرح التدريجي لأغاني "يا فاتنّي":

تم وضع أغنيات حماقي من خلال يافاتني في 3 مواسم غنائية "صيفية، خريفية، شتوية"، وهي المرة الأولى التي يقوم حماقي باتباع طريقة التدريج في طرح الألبوم.