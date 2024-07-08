انطلاق الدورة الخامسة من ملتقى رؤية لسينما الشباب ٢٧ أغسطس

ياسر رشاد - القاهرة - تحت رعاية معالي وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو ، يعلن المركز القومي للسينما برئاسة مدير التصوير د. حسين بكر عن فتح باب تقديم الأفلام للمشاركة بالدورة الخامسة لملتقى رؤية لسينما الشباب الذي يقيمه المركز القومي للسينما بالتعاون مع أكاديمية الفنون برئاسة الدكتورة غادة جبارة خلال الفترة من ٢٧ الي ٣٠ أغسطس المقبل، بمركز الإبداع بدار الأوبرا المصرية والتابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور وليد قانوش.

ويشارك في الملتقى الأفلام الروائية القصيرة والتسجيلية من إنتاج ذاتي أو مشاريع تخرج الجامعات والأكاديميات المصرية المختلفة، على أن تكون سنة الإنتاج ٢٠٢٣ - ٢٠٢٤ .

ويشمل الملتقى ٢ مسابقات وهي مسابقة الفيلم التسجيلي حتى ٣٠ ق، مسابقة الفيلم الروائي القصير حتى ٣٠ ق، مسابقة الفيلم الروائي القصير حتى ١٠ ق، وكذلك متاح مشاركة افلام الرسوم المتحركة.

ورشة حرفية الكتابة الإبداعية

وفي إطار حرص وزارة الثقافة لدعم السينمائيين شهد مركز الثقافة السينمائية التابع للمركز القومي للسينما برئاسة مدير التصوير الدكتور حسين بكر " حضورا ومشاركة كبيرة بورشة حرفية الكتابة الإبداعية المكثفة وذلك في أولي أيامها "واستهدفت الورشة عدد كبير من المشاركين فئة عمرية ١٨ فما فوق ، واستمرت لمدة ٤ أيام وحاضر خلالها الدكتور الشريف منجود أستاذ النقد السينمائي بأكاديمية الفنون وتناول فيها مراحل كتابة القصة القصيرة بداية من الفكرة حتي الوصول إلي رسم الشخصيات ودمجها بالمكان والزمن وذلك حتي يتم تأهيل المشاركين تدريجيا لكتابة القصة القصيرة.

وقد أشار د.حسين بكر رئيس المركز في كلمته بإفتتاح الورشة إلي أنه من المقرر إقامة العديد من الورش السينمائية المجانية للجمهور وذلك في إطار خطة الأنشطة الخاصة بالمركز خلال الفترة القادمة.

جدير بالذكر أن الفعاليات تقام تحت إشراف الكاتبة أمل عبد المجيد مدير عام مركز الثقافة السينمائية.

نادي السينما

كما أقام المركز القومي للسينما برئاسة مدير التصوير د حسين بكر بالتعاون مع مكتبة مصر العامة بمحافظة الإسماعيلية مساء الثلاثاء الماضي فعاليات نادي سينما الإسماعيلية.

وتم عرض كلاً من فيلم صائد الدبابات للمخرج خيري بشارة ، وفيلم نهاية خط بارليف إخراج عبد القادر التلمساني، وهي أفلام قام مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة بترميمها ، وجاء عرض هذة الافلام ضمن الفعاليات التي ينظمها المركز القومي للسينما للإحتفال بذكري ٣٠ يونيو.

وعقب عرض الأفلام أقيمت ندوه تم خلالها مناقشة الأفلام مع الجمهور وأدارها كلاً من الناقد السينمائي إسلام أحمد علي والناقدة السينمائية شاهندة محمد علي.

وأعقب الندوة عدد من الفقرات الفنية وإلقاء الابيات الشعريه ومن ضمنها قصيدة مصر تتحدث عن نفسها للشاعر حافظ إبراهيم والتي القاها إسلام حنفي.

يذكر أن نادي سينما الإسماعيلية يقيمة المركز القومي للسينما تحت إشراف فني الناقد السينمائي إسلام احمد علي والناقدة السينمائية شاهندة محمد على، وإشراف إداري رامي رجب.