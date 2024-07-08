تعرف علي فعاليات مهرجان تستور الدولي للمالوف والموسيقي العربية

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت إدارة مهرجان تستور الدولي للمالوف والموسيقي العربية التقليدية، فى مؤتمر صحفي اليوم الأحد بمدينة تستور من ولاية باجة، أن الدورة 58 للمهرجان التى أطلق عليها اسم دورة الفوندو ستقام في الفترة من 15 إلي 21 يوليو الجاري، وستكون وفية لاختصاص المهرجان وهو موسيقي المالوف.

وأضافت إدارة المهرجان، أنها ستنظم أيضا تظاهرة « ليالي تستور » من 23 إلي 25 من الشهر الجاري، والتى ستتضمن عروضا فنية متنوعة تستجيب لأذواق مختلفة، وفق تقديرها.

وصرح فخر الدين القردواشي مدير المهرجان أنه تمت تسمية المهرجان بـ "دورة الفوندو" لأن هذه الدورة ستكون وفية لاختصاص المهرجان، وستثمن كل ما هو قديم وأصيل، مبينا أن عرض الافتتاح لسيرين بن موسي يتضمن التراث الغنائي التستوري.

كما أفاد القرواشي، بأن الدورة القادمة للمهرجان، ستتميز بعرض صور لمسيرة المهرجان عبر شاشة عملاقة، لتقديم لمسة وفاء لأعلام المهرجان منذ انطلاقه سنة 1967، مبينا أن هذه الصور تتضمن صورا من مخزون « دار البارون ديرلونجي » ومن الصور النادرة التى توثق ل 57 سنة من دورات مهرجان تستور الذي أطلق تسميته الفنان صالح المهدي.

وأوضح أن نقص العروض الدولية ووجود عرض دولي واحد من ليبيا، يعود إلى ضعف ميزانية المهرجان التي تضبطها وزارة الإشراف، مبرزا أهمية أن يكتشف الجمهور جوانب متعددة من المالوف ذو الأصل الواحد وهو الأندلس لكن من مختلف البلدان المغاربية.

وعبر عن أسفه لعدم مشاركة فرقة من تستور فى مهرجان المالوف، نظرا لمحدودية الموارد المالية، معتبرا أن المهرجان يتحمل مسؤولية إحياء المالوف التستوري والمحافظة عليه باعطاء النوادى التونسية فرصة تقديم عروضهم واستقطاب الفنانين الذين يغنون المالوف.

وصرح بأن هيئة المهرجان، اعتمدت خطة اتصالية لاسقطاب الجمهور للتعريف بموسيقي المالوف لدى كل الفئات العمرية، مؤكدا أن المحافظة على المالوف مسؤولية مشتركة للاعلام والهياكل الثقافية والتعليمية.

من جهتها، أعلنت نبيلة الغريبي، أن وزارة الثقافة خصصت 30 ألف دينار لمهرجان تستور الدولي للمالوف والموسيقي العربية التقليدية، إضافة إلى عرض مدعم، مشيرة إلى أن الدراسات متواصلة لانجاز نواة لمعهد للمحافظة على المالوف بدار حبيبة مسيكة بمدينة تستور، بما من شأنه ضمان استمرارية تعليم موسيقي المالوف بتستور.

عروض المهرجان

ويتضمن مهرجان تستور الدولي للمالوف والموسيقي العربية التقليدية العروض التالية من 15 إلي 21 يوليو:

15 يوليو: الافتتاح بعرض مالوف للفنانة سيرين بن موسي بعنوان « نسمات أندلسية »

16 يوليو: العرض الدولي من ليبيا لفرقة المرحوم حسن العليبي للمالوف

17 يوليو : مباريات فى المالوف فرقتي رشيدية سوسة للمالوف وشيوخ بنزرت

18 يوليو: انطلاق مباريات المالوف بعرض فرقتي جمعية قدماء واحباء المركز الوطنى للموسيقي والفنون بتونس ونادى خميس ترنان للمالوف ببنزرت

19 يوليو : عرض المالوف لمحمد عبيد

20 يوليو: مباريات فى المالوف بعرض نادى عبد العزيز جميل للمالوف بالمرسى ونادى الفنون للمالوف التونسي بسوسة

21 يوليو: اختتام المهرجان بعرض زردة وحكاية لمكرم الأنصاري بمشاركة الفنانة درصاف الحمداني ومحمد شبيل ومحمد عمامو.