حنان ماضي تحتفل مع جمهورها بأوبرا دمنهور 18 يوليو

ياسر رشاد - القاهرة - تحيي النجمة حنان ماضي حفلاً غنائيًا على خشبة مسرح أوبرا دمنهور يوم 18 شهر يوليو الجاري، ومن المقرر أن تقدم لجمهورها باقة متنوعة من أغانيها القديمة والحديثة.

وقدمت حنان ماضى حفلاً غنائيًا ضمن فعاليات مهرجان القلعة للموسيقى والغناء في دورته الـ 31 وغنت خلال الحفل باقة من أشهر أغانيها وسط تفاعل كبير من جانب الحضور من محبي الفن والغناء، واستمع الجمهور للعديد من أغانيها الشهيرة، مثل "شباك قديم، شدي الضفاير، ليلة عشق، عدى الهوا، يا ليل يا عين، امتى الكلام يبتدى، مفيش في الأغاني، عصفور، غناك يا بحر"، وغيرها من الأغاني.

سبب ارتداء الحجاب

كشفت حنان ماضي في وقتٍ سابق، سبب ارتدائها الحجاب بعد إصابتها بميكروب أوميكرون، وتابعت قائلة: "أنا جالي أوميكرون وكنت واخده بالي لكن بنتي وأختي اتصابوا هما اتعدوا منى لكن أنا كنت بموت".

وتابعت حنان ماضي: "في أشد أوقات تعبي استمعت إلى شيخ يتحدث عن الحجاب، والتعب أدخلني في دوامة الشعور بالموت الحقيقي فأخذت القرار سريعًا وابنتي تفاجأت بقرار الحجاب وسألتني هتكملي غناء "أنا إن شاء الله هكمل".

وبالفعل قدمت الفنانة حنان ماضي أغنية داخل أحداث مسلسل "العروسة" بعد ارتدائها الحجاب، وتحدثت عن تفاصيل تلك الأغنية، قائلة: "بعد الحجاب جاءني عرض غنائي في آخر حلقة من مسلسل "أبو العروسة، وقدمته فورًا رغم تعبي".

وكان الظهور الأول لحنان ماضي بالحجاب في برنامج "كلام الناس"، الذي يذاع على قناة mbc مصر، وتحدثت فيه عن سبب ارتدائها للحجاب بقرار صارم من دون رجعة.

ضرب نار

وقدم الفنان محمد الحلو تتر مسلسل "ضرب نار" للنجمة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، برفقة الفنانة حنان ماضي.

والأغنية من كلمات أمير طعيمة، وألحان وتوزيع خالد عز، والأغنية يشارك بها أيضا المايسترو أمير عبد المجيد كعازف قانون.

وقال محمد الحلو أن "الأغنية جميلة جدا، مؤكدًا أن مشاركة حنان ماضي إضافة كبيرة للعمل، مشيرة أن لها بصمة فى مسلسلات كثيرة بتتراتها".

مسلسل "ضرب نار" تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، ماجد المصرى، هدى الاتربى، سهير المرشدى، دنيا المصرى، إسراء رخا، أحمد غزى، إيمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبد الله، تيسير عبد العزيز، تامر مجدى وآخرين.