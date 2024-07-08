حسام حبيب في تسجيل صوتي منسوب له على "Et بالعربي": "شيرين ضربت دماغها بالطفاية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

في تطور جديد لأزمة حسام حبيب وشيرين عبدالوهاب، عرض برنامج "et بالعربي"، عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام، تسجيلا صوتيا منسوبا لحسام حبيب، يكشف فيه تفاصيل جديدة عن اتهامه بالتعدي على طليقته المطربة شيرين عبد الوهاب.

وقال حسام حبيب في تسجيل صوتي نسب له، ببرنامج "et بالعربي"، ردا على البلاغ الذي تقدمت به طليقته المطربة شيرين عبد الوهاب، تتهمه بالتعدي عليها وضربها: "أقسم بالله إن كل الكلام ده كدب وأنا ممدتش إيدي عليها، وهي اللي عورت نفسها بطفاية ضربتها في دماغها وعورت رجلها بالمقص، الموضوع في أيدي النيابة وأنا بحترم دور النيابة والقضاء ومقدرش اتخطاهم، ربنا كبير وكل حاجة هتبان؛ بنتها موجودة وفي ناس شهود كانوا موجودين هيقولوا كل حاجة، هيقولوا كنت طرف في الخناقة ولا لأ، معتقدش الناس هتقول حاجة غير الحقيقة".

وأكمل: "الناس اللي كانوا موجودين أقرب لها مني، ما عدا شخص واحد هو اللي زور شهادته وقال إني سرقت 50 ألف دولار و4 خواتم ألماظ مواصفاتهم عاملة إزاي، أنا عايز اعرف المواصفات بالوزن وعايز اعرف الفلوس اتسحبت من أي بنك ولو متسحبتش من بنوك يتعملها قضية أموال عامة".

وكانت شيرين عبد الوهاب حررت أمس السبت محضرا جديدا، تتهم حسام حبيب بالتعدي عليها بالضرب المبرح.

وأكد ياسر قنطوش محامي شيرين عبدالوهاب، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أن ما قاله الفنان حسام حبيب، عن أن تعديه على المطربة، كان بهدف حماية ابنتها منها غير صحيح بالمرة، وهناك شهود على واقعة الضرب.

لمعرفة القصة الكاملة لـ خناقة حسام حبيب وشيرين.. أضغط هنا