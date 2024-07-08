بالفيديو.. كارمن سليمان ولؤي في ضيافة صاحبة السعادة بمهرجان العلمين في هذا الموعد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

تحل الفنانة كارمن سليمان، والمطرب لؤي، ضيفان على الفنانة إسعاد يونس، في برنامجها "صاحبة السعادة"، في حلقة خاصة بمهرجان العلمين الجديدة، 25 يوليو المقبل.

ونشرت قناة "DMC" برومو الحلقة عبر حسابها الرسمي بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وكتبت: "سهرة ما تتنسيش مع روائع الموسيقار الكبير عمار الشريعي بصحبة أوركسترا المايسترو العالمي نادر عباسي، مع النجمة كارمن سليمان والنجم لؤي، ومفاجات تانية كتير في ليلة صاحبة السعادة، يوم 25 يوليو على مسرح المدينة التراثية في العلمين".

ومن المقرر أن يقدما كارمن ولؤي، أغاني من أعمال الراحل عمار الشريعي، والعديد من المفاجآت في ليلة صاحبة السعادة، على مسرح المدينة التراثية في العلمين.

تشارك النجمة إسعاد يونس في مهرجان العلمين الجديدة نسخة صيف 2024، وتقدم حلقة خاصة تجمعها بـ المايسترو نادر عباسي، وذلك يوم 25 يوليو الجاري.

ويضم جدول فعاليات مهرجان العلمين الجديدة، عدد من الحفلات الكبيرة التي يشارك في إحيائها، كبار نجوم الغناء في العالم العربي، بينهم: "الكينج" محمد منير، "القيصر" كاظم الساهر، المطرب تامر حسني.

تُقام فعاليات مهرجان العلمين الجديدة في الفترة من 11 يوليو حتى 30 أغسطس، وشهد نورث سكوير في العلمين يوم الاثنين الموافق 1 يوليو مؤتمر صحفي بحضور المسؤولين في الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وعدد من رعاة المهرجان، إلى جانب ممثلي وسائل الإعلام. وتم الإعلام عن تخصيص 60% من أرباح المهرجان لصالح أهلنا في فلسطين.

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