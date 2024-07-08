أبرزهم نشوى مصطفى ومي سليم.. نجوم نجوا من الموت على الطريق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

تعرض عدد من نجوم الفن خلال الفترة الماضية لحوادث سير كادت أن تُنهي حياتهم.

في التقرير الآتي نعرض لكم أبرز النجوم الذين تعرضوا لحوادث مروعة:

نشوى مصطفى

نجت الفنانة نشوى مصطفى من الموت، بعد تعرضها لحادث سير مروع نتج عنه تهشم سيارتها، وحدوث أضرار في جسمها بمناطق البطن والحوض، وكتبت نشوى مصطفى على صفحتها الشخصية بموقع "فيسبوك": "قدر الله وماشاء فعل، ربنا نجاني برحمته ولطفه من حادثة موت كل اللي يشوف العربية يستغرب إني بلطف الله عايشة، الدنيا متسواش".

وتابعت: "أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق عليا، والحمد لله رب العالمين، اللي ليه حق عندى لا أعلمه يسامحني لوجه الله تعالى".

مصطفى منصور

تعرض الفنان مصطفى منصور لحادث سير مروع أدى إلى تدمير سيارته، ونشر صورة لـ سيارته التي تهشم الجزء الأمامي منها، عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك"، وعلق: "قدر الله وماشاء فعل.. الحمد لله".

مي سليم

تعرضت الفنانة مي سليم، لحادث سير، ونشرت شقيقتها الفنانة دانا حمدان صورة للسيارة، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، وعلقت: "الحمد لله قدر الله وما شاء فعل، ربنا نجى مي من حادثة جامدة بسبب سواق مهمل ضربهم وجري"

وتابعت: "هي بخير وده أهم حاجة بس بجد بعض سواقي التريلات والميكروباصات بيبقوا نازلين ينتحروا، وما بيهمش أرواح الغير، حسبي الله ونعم الوكيل"

كريم الكاشف

كشف الفنان كريم الكاشف عن تعرضه لحادث سير، ونشر صورة من الحادث عبر حسابه الشخصي، على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وعلق عليها: "قدر الله وماشاء فعل، الحمد لله على كل شيء".

عمر خورشيد

تعرض الفنان عمر خورشيد لحادث سير بسيارته، وكتب خورشيد، عبر حسابه على فيسبوك: "لله الحمد قدر ولطف، العربية ولعت بيا وأنا سايق، ولله الحمد أنا سليم وخرجت منها بلا أي إصابات، ربنا يعوضني خير إن شاء الله".

عنبة

كشف مطرب المهرجانات مصطفى عنبة، عن نجاته من الموت، بعد تعرضه لحادث مروع، نتج عنه تهشم الجزء الأمامي، ونشر عنبة، مقطع فيديو لسيارته أوضح من خلاله عن وجود مشكلة في "الكاوتش"، وذلك عبر "ستوري" حسابه على إنستجرام، وعلق: "الحمد لله سترت".

محمد صلاح آدم

تعرض الفنان محمد صلاح آدم لحادث سير، كاد أن ينهي حياته، وكشف عن تفاصيل الواقعة، وقال: "أقسم بالله كان بيني وبين الموت لحظة، النهاردة كنت سهران مع صحابي وراجع على المحور وفجأة من غير مقدمات الدركسيون بتاع العربية راح شمال، لقيت نفسي بخبط في السور المسلح اللي في نص الطريق، العربية كانت هتتقلب لولا ستر ربنا إني ماسك الدركسيون بقوة، نزلت لقيت الجنط مكسور والكاوتش متفرتك، أنا مش بصدق قوي في العين، لكن واضح إن العين حق، ربنا يسترها علينا وعليكم، الموت ممكن ييجي في لحظة".