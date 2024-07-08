بعد القميص الشفاف أحمد سعد يثير الجدل بارتداء خلخال.. والجمهور يعلق: "إنت إيه حكايتك يا فنان"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

أثار الفنان أحمد سعد الجدل من جديد، بعدما نشر صورة لها بـ خلخال في قدمه، عبر حسابه على موقع "انستجرام".

ونشر أحمد سعد صورًا جديدة عبر حسابه بموقع "انستجرام"، ظهر خلالها على يخت في مدينة كان بفرنسا، وكان يرتدي الخلخال في قدمه، معلقًا: "في الفيديو الموسيقي الجديد، اختار المطرب المصري أحمد سعد رسميًا مظهر برادا الكامل".

وانتقد رواد السوشيال ميديا، ظهور أحمد سعد بـ الخلخال، وجاءت التعليقات كالتالي: "انتوا مش ف الدنيا .. مش عايشين معانا على الكوكب"، "أنت غاوي بلبله وخلاص"، "مش عارف الرجاله حصلها إيه"، "إيه اللي أنت لابسه في رجالك ده"، "مره دش ومره بيچامة ايه الحكايه يا فنان".

وطالت أحمد سعد موجة كبيرة من الانتقادات مؤخرًا بسبب ارتدائه قميص شفاف من الشبك وحلق، في إحدى الحفلات الغنائية، وظهوره وهو يغني داخل البانيو في فيديو على حسابه بـ "انستجرام".

طرح المطرب أحمد سعد، كليب أغنيته الجديدة "الكيميا راكبة" من برنامج "بيت السعد"، وذلك على موقع الفيديوهات "يوتيوب".

ويجمع الديو الغنائي بين أحمد سعد وشقيقه "عمرو"، والأغنية من كلمات منة القيعي، وألحان إيهاب عبدالواحد، وتوزيع إيهاب كلوبيكس، ومن إخراج محمد سامي.

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