مي عمر بـ جيب قصيرة ونرمين الفقي برفقة لبلبة.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- نوران أسامة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

نرمين الفقي

نشرت الفنانة نرمين الفقي صورة جديدة لها، وظهرت برفقة النجمة لبلبة، ونشرت الصورة على حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "صدفة خير من ألف ميعاد، حبيبتي النجمة الغالية على قلبي وقلوبنا، القمرة لبلبة".

نادين الراسي

شاركت الفنانة نادين الراسي متابعيها، أحدث ظهور لها أثناء استمتاعها بالعطلة الصيفية، ونشرت الصورة على حسابها الخاص بموقع "إنستجرام".

منة فضالي

ظهرت الفنانة منة فضالي من داخل سيارتها، ونشرت الصورة على حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، من خلال خاصية "القصص القصيرة".

عائشة بن أحمد

نشرت الفنانة عائشة بن أحمد صورة جديدة لها برفقة صديقتها، أثناء قضاء عطلتهم الصيفية، ونشرت الصورة على حسابها الخاص بموقع "إنستجرام".

نهال عنبر

شاركت الفنانة نهال عنبر صورًا لها من خطبة ابنة الفنانة أمل رزق، ونشرت الصور على حسابها الخاص بموقع "إنستجرام".

ميرنا جميل

نشرت الفنانة ميرنا جميل أحدث جلسة تصوير خضعت لها، على حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة أنيقة ارتدت خلالها بجيبة باللون الأسود وبلوزة بيضاء.

نانسي عجرم

نشرت الفنانة نانسي عجرم صورًا لها، من حفلها الغنائي "ليلة وردة" المُقام على مسرح عبادي الجوهر أرينا في جدة بالمملكة العربية السعودية، وذلك عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام".

تامر هجرس

شارك الفنان تامر هجرس، أحدث ظهور له على حسابه الخاص بموقع "إنستجرام"، من خلال خاصية "القصص القصيرة"، وعلق: "صباح الخير يا فراشات".

مريم أوزلي

ظهرت الفنانة التركية مريم أوزلي، بفستان بإطلالة صيفية أنيقة ارتدت خلال فستان أبيض مشجر، ونشرت الصورة على حسابها الخاص بموقع "إنستجرام".

مي عمر

شاركت الفنانة مي عمر أحدث ظهور لها، وذلك عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بتيشرت ابيض و جيبة قصيرة، وحازت على إعجاب متابعيها.