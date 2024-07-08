وفاة والد المنتج صادق الصباح.. تعرف على موعد الجنازة والعزاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

توفي الوزير اللبناني السابق أنور علي الصباح، والد المنتج صادق الصباح عن عمر ناهز الـ 91 عامًا.

ومن المقرر أن تقام صلاة الجنازة على جثمانه غدا الإثنين، 12 ظهراً ، بحنسية النبطية، على أن يتم دفن الجثمان بمقابر العائلة.

وأصدرت عائلة والد المنتج "الصباح" بيانًا أعلنت فيه إقامة العزاء يومي الثلاثاء والأربعاء الموافقين 9 و 10 يوليو الجاري، من الساعة 11 ظهرا وحتى الساعة 12، للرجال والنساء، في منزل الفقيد بالنبطية.

كما يقام العزاء في بيروت أيام الخميس والجمعة، 11،12 يوليو الجاري، من الساعة 3 حتى 7 مساءً، في قاعة واجهة بيروت الجديدة.

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