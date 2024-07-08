شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الرحيم كمال: بكل روح رياضية سأتوقف عن مشاهدة مباريات الكرة فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر المؤلف والسيناريست عبد الرحيم كمال، التوقف عن مشاهدة مباريات كرة القدم في مصر، حيث كتب عبر حسابه على "فيس بوك": "بكل روح رياضية سأتوقف عن مشاهدة مباريات الكرة في مصر بكل أنديتها وأنواعها ودرجاتها وبطولاتها".





وتابع عبد الرحيم كمال : "سواء أندية او منتخبات، زمالك وأهلي وكل الفرق دون استثناء والمنتخب القومي، وكل ما يخص الكرة المصرية وما اشتملت عليه من استديوهات للتحليل وبرامج رياضية وقنوات وأخبار وكل ما ينتمي لكرة القدم في مصر".

يذكر أن آخر أعمال عبد الرحيم كمال، مسلسل الحشاشين وهو مسلسل تاريخى تدور أحداثه في القرن الحادى عشر، بشمال بلاد فارس، حيث أسس حسن الصباح فرقة من أكثر المخلصين للعقيدة الإسماعيلية وسماها بـ"الفدائيين".. رجال لا يأبهون بالموت في سبيل تحقيق هدفهم، حيث كان هؤلاء الفدائيون يلقون الرعب في قلوبهم الحكام والأمراء المعادين لهم، وتمكنوا من اغتيال العديد من الشخصيات المهمة جدًا.

مسلسل الحشاشين من بطولة كريم عبد العزيز، فتحى عبد الوهاب، نيقولا معوض، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، إسلام جمال، محمد رضوان، سامى الشيخ، عمر الشناوى، نور إيهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، بسنت أبو باشا وعدد كبير من الفنانين، وضيوف الشرف، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى.