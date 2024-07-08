شكرا لقرائتكم خبر عن الحجار والتهامي والتوني والهلباوى أبرز حفلات الساقية في شهر يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد ساقية عبد المنعم الصاوى خلال برنامجها فى شهر يوليو الجارى عددًا من الحفلات المهمة التي تهم شريحة كبيرة من روادها ويحرصون على حضورها.. ”الخليج 365” يستعرض برنامج الساقية خلال هذا الشهر وأهم نجومه

أم كلثوم

ويقدم مسرح الساقية للعرائس حفلين غنائيين لكوكب الشرق أم كلثوم، وذلك يوم الخميس الموافق 11 يوليو المقبل، حيث ستقدم أغنية "دارت الأيام وبعيد عنك"، وذلك فى حفلتين متتاليتين تبدأ الأولى فى تمام الساعة السادسة والنصف مساء، والثانية في تمام الساعة الثامنة مساء بمصاحبة فرقة العرائس.

يأتى ذلك في إطار ما يقدمه مسرح الساقية للعرائس من حفلات غنائية ومسرحيات للأطفال بهدف الترويج لهذا النوع المميز من الفنون الذي يجذب الكبار قبل الصغار

مسار إجبارى

ويحيى فريق مسار إجبارى حفلاً غنائيًا، داخل فرع ساقية الصاوى بالشيخ زايد يوم 18 يوليو الجارى، ومن المفترض أن يقدم فريق مسار إجبارى خلال الحفل بعض الأغانى التى اشتهر بها الفريق ويعشقها جمهوره

محمود التهامى

ويحيى المنشد الدينى محمود التهامى حفلا بساقية الصاوى بالزمالك يوم الجمعة الموافق 19 يوليو المقبل، يقدم فيه فاصلا متميزا من الإنشاد الدينى منها "قمرا" التى تميز بها فى كثير من الحفلات وأصبحت مطلوبًا منه في كل حفلاته الدينية

طبلة الست

كما تقدم فرقة "طبلة الست" حفلاً على مسرح ساقية الصاوي، وذلك يوم الجمعة الموافق 19 يوليو، بقاعة النهر في تمام الساعة الثامنة مساءً ، وتقديم الفرقة خلال الحفل باقة من الفقرات الموسيقية والغنائية.

وفرقة طبلة الست هي إحدى فرق الأغانى التراثية والفلكور المصرى، والتى شاركت فى العديد من المهرجانات المحلية والدولية، وتتكون من 12 سيدة يعزفن ويغنين مع موسيقى مستوحاة من الأغانى القديمة فى الريف وصعيد مصر، وهدفها إحياء أغانى الفلكلور من جديد، وتستخدم أكثر من آلة ولكنها كلها آلات إيقاعية، ومنها الطبلة والدهولة والدف والصاجات.

على الحجار

من نجوم الساقية أيضا خلال هذا الشهر النجم على الحجار حيث انه سيحيى حفلا غنائيا كبيرا بساقية الصاوى بالزمالك يوم 24 يوليو الجارى، ويبدأ الحفل فى تمام الساعة التاسعة مساء.

ويقدم الحجار خلال الحفل عددا كبيرا من أغنياته التى يعشقها جمهوره، ومنها الأغانى الوطنية والأغانى الرومانسية أيضا مثل: "فجر بلادى" و"الميدان" و"الشهيد" و"ورد بلدى" و" قلب الحبيب " و" مكتوبالى "، و" غزالة " و" الزين والزينة " و" لو تعرفى " و" من غير ما تتكلمى"، و"سمرا وبعيون كحيلة " و" أسهرلك

على الهلباوى

ويلتقى المنشد على الهلباوى بجمهوره فى ساقية الصاوى يوم الجمعه الموافق 26 يوليو الجارى، وسيقدم الهلباوى خلال الحفل عددًا من الابتهالات والمدائح والقصائد الصوفية، بجانب بعض الأغانى الذى يحبها جمهوره منها "مليون قصيدة" و"ليلى طال" و"رسالة" و"يا رب" و"قل للمليحة" و"ابعتلى جواب"، و"مرسال لحبيبى" وغيرها