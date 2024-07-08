تكريم كمال أبو رية بمهرجان همسة للآداب والفنون في دورته الــ 12

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

أعلنت إدارة مهرجان همسة الدولي للآداب والفنون عن تكريم الفنان كمال أبو رية، وفوزه بجائزة الإبداع والتميز عن دوره بمسلسل "نعمة الأفوكاتو" من لجنة التحكيم ضمن تكريمات المهرجان في دورته الــ 12

كما أعلنت اللجنة العليا لمهرجان همسة الدولي للآداب والفنون برئاسة الكاتب فتحي الحصري عن استفتاء مهرجان همسة الدورة الــ 12 تصويت النقاد لأفضل الأعمال الدراما الرمضانية، تكريم الفنانة وفاء عامر، الفنان محمد علي رزق، الفنان إياد نصار، الفنان أحمد بدير، الفنان أحمد رزق، الفنان كمال أبو رية.

وقال الحصري: شارك في الاستفتاء معظم من عملوا بمسلسلات هذا العام الكوميدي والدرامي، وعدد الأصوات التي شاركت في اختيار الفائزين.

وأضاف: لم يكن يحق لأي مشارك بالتصويت أن يضع صوته لأكثر من نجم أو عمل واحد في كل تصنيف، وبعد اجتماع لجنة التحكيم المخرج أحمد صقر، الفنان طارق الدسوقي، الفنانة ميرنا وليد، المخرج المسرحي حسام الدين صلاح، الإعلامي سمير فقيه، الناقد عماد يسرىي