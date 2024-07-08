"خالص التعازي للأب الغالي".. مي كساب تنعى والد المنتج صادق الصباح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

حرصت الفنانة مي كساب على تقديم واجب العزاء، في وفاة الوزير والنائب اللبناني السابق أنور علي الصباح، والد المنتج صادق الصباح، والذي وافته المنية عن عمر ناهز الـ 91 عامًا.

وكتبت "مي" تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إكس": "خالص التعازي للأب الغالي الأستاذ صادق الصباح في وفاة والده إنا لله وإنا إليه راجعون".

ومن المقرر أن تقام صلاة الجنازة على جثمانه غدا الإثنين، 12 ظهراً ، بحنسية النبطية، على أن يتم دفن الجثمان بمقابر العائلة.

ويقام العزاء يومي الثلاثاء والأربعاء الموافقين 9 و 10 يوليو الجاري، من الساعة 11 ظهرا وحتى الساعة 12، للرجال والنساء، في منزل الفقيد بالنبطية، كما يقام العزاء في بيروت أيام الخميس والجمعة، 11،12 يوليو الجاري، من الساعة 3 حتى 7 مساءً، في قاعة واجهة بيروت الجديدة.

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