شكرا لقرائتكم خبر عن صابر الرباعي يحيى حفلاً غنائيًا يوم 24 يوليو بمهرجان الحمامات بتونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى النجم صابر الرباعى حفلاً غنائيًا بتونس ضمن فعاليات مهرجان الحمامات، وذلك يوم 24 يوليو الجارى ويقدم الرباعى فاصلاً غنائيًا من أغانيه التي اشتهر بها ويعشقها جمهوره في كل مكان، مهرجان الحمامات فى دورته 85 بدأت فعالياته يوم 5 يوليو وتستمر فعالياته ليوم 5 أغسطس المقبل.



صابر الرباعى

النجم صابر الرباعي اعتاد على المدرسة الكلاسيكية والمواويل، ولكن اليوم كان ولابد أن يتأقلم مع لغة العصر وهذا لا ينفي ذاك، فعندما قدمت أغنية سيدي منصور وأغنية برشا وغيرها من الأغاني الخفيفة كانت أغاني ذات إيقاع مختلف ولكنها لن تخرج عن إطار صابر الرباعي.

وأكد الرباعي خلال لقائه بتليفزيون الخليج 365 مع الكاتب الصحفي والناقد الفني علي الكشوطي رئيس قسم الفن أنه من أنصار طرح ألبومات ولكن لابد أن يتماشي مع العصر في فكرة طرح أغاني سينجل كل فترة لأن المستمع ليس لديه صبر لانتظار مطربه المفضل ما يقرب من عام أو عام ونصف حتى يقوم بطرح ألبومه، لذا يقوم بطرح بعض الأغاني وفي النهاية تجتمع تلك الأغاني في ألبوم، وأكد كذلك أن اختيار الأغاني في وقتنا الحالي أصبح صعب للغاية لأنها لابد أن تكون مميزة لدرجة كبيرة فالكم في الأغاني كثير ولكن الكيف هو ما يبحث عنه دائمًا.