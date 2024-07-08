نوال الزغبي تقرر مقاضاة من أطلقوا الشائعات عنها

ياسر رشاد - القاهرة - قررت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي اللجوء للقضاء لمعاقبة من أطلقوا الشائعات حولها، وذلك بعد تعرضها للعديد من المضايقات مؤخرا.

وقالت نوال الزغبي في تدوينة علي صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي إكس قالت فيها: صباح الخير .. اليوم قررت إرفع دعاوي قضائية على الأشخاص اللي عم بيحاولوا يفبركوا أكاذيب وتشهير …خلونا نعرف مين وراهن .

موازين

وخطفت النجمة اللبنانية نوال الزغبي عدسات الصحافة والإعلام بإطلالتها خلال احيائها حفلتها الغنائية ضمن فعاليات مهرجان موازين في الرباط بالمغرب.

وأعربت نوال الزغبي عن استيائها بسبب تأخرها نصف ساعه من الظهور على المسرح بسبب تأخر الفنانة المغربية جنات في بدء فقرتها الغنائية.

كده باي

وكانت آخر الأعمال الغنائية لنوال الزغبي ألبوم “كده باي” في 2019، والذي ضم 10 أغان منها “جوه قلبي، الجمال ليه ناسه، مش خايفة، أيام صعبة، آه ياسيدي”.

كما طرحت نوال الزغبي أيضاً أغنية “من باريس” باللهجة الخليجية، والتي حققت أكثر من مليوني و800 ألف مشاهدة عبر يوتيوب، من كلمات خالد فرناس، ألحان ياسر نور، توزيع : عمر عبد الفتاح.

وتقول كلمات الأغنية:“من حلاه العقل طاير قلبا يشبه قلبي صاير يدلل حقا يآمر لي حياتي كلها من باريس عطره يجيلا كل شي فيه مافي مثيلا وسامة وجهه كفيله تَبهِر العالم لها حبيبي سوى بلبلا زينه صاير مشكلا وانا جايا احلها قولولا جالك الطبيب انت عيونك سحرها وانا حيل أحبها مفتون بعشقها انت ياعمري رهيب بكل مكان ليه معجباته من جماله ومن حلاته جنن الناس بصفاته..اه يا ويلي من هواه مشيته كلها هيبه عيونه مره يا ناس غريبه تسحر القلب وتصيبه من أول لحظه لقا”.

وكانت نوال الزغبي قد طرحت حديثًا أغنية “بحكي عنك”، التي سجلت أكثر من 5 ملايين مشاهدة، وتقول كلماتها “لو شوفت ازاي انا بحكي عنك للغريب كنت هتتمنى تكون غريب علشان تسمعني كنت هترجعلي وماتسيبليش ايام توجعني كنت ولا عمرك هتقدر يوم تغيب بحكي عنك لليالي والشوارع والنجوم بحكي عنك للي بيعدي في حياتي كل يوم نفسي انام بالليل واقوم وألاقيني جنبك نفسي اصحى الصبح على كلمة بحبك انت سايب فيا حاجة ما تتنسيش لو هقولك ع اللي حاسه بعد منك شكله ايه كنت هتتمنى ماتحسوش وتعيش مرتاح كنت مش هتروح في يوم وتسيبلي جراح انا مش عارف بعد منك اعمل اي بحكي عنك لليالي والشوارع والنجوم بحكي عنك للي بيعدي في حياتي كل يوم نفسي أنام بالليل وأقوم وألاقيني جنبك نفسي اصحى الصبح على كلمة بحبك انت سايب فيا حاجة ما تتنسيش ”.

كما طرحت أيضا أغنية “ريتو”، والتي سجلت أكثر من 11 مليون مشاهدة عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.