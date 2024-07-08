شكرا لقرائتكم خبر عن بعد هبة طوجى ومدحت صالح.. أحمد عويضة يقود حفل سعاد ماسى فى مهرجان العلمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد المايسترو أحمد عويضة لقيادة حفل الفنانة الجزائرية العالمية سعاد ماسي في مهرجان العلمين، والمقرر مساء 16 أغسطس المقبل.

وتعود ماسي لأحضان جمهورها المصري، بعد فراق دام أكثر من ست سنوات منذ آخر حفلاتها الغنائية في مصر، وهذه المرة تطل بشكل أوركسترالي ضخم مع اوركسترا سيني سيمفوني بقيادة المايسترو أحمد عويضة في أول إطلالة غنائية لها مع "Full Orchestra".

ويعقب حفل سعاد ماسي قيادة عويضة لآخر حفلات المطربة اللبنانية هبة طوجي في مصر على مسرح دار الأوبرا المصري الكبير، إضافة إلى حفل الأساتذة للفنان مدحت صالح.

وتشارك سعاد ماسي في إحياء ليلة غنائية ثلاثية بمهرجان العلمين تضم فرقة مسار إجباري وحفل الفنان حمزة نمرة، وذلك ضمن فعاليات الموسم الثاني من ليالي العلمين الموسيقية في مدينة العلمين الجديدة.