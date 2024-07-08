كل ما تريد معرفته عن فيلم الرعب الجديد Gog and Magog عن يأجوج ومأجوج

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القاهرة - سامية سيد - طرحت شركة LoneLion المتخصصة في تنفيذ أفلام باستخدام الذكاء الاصطناعى AI، عن أول لقطات من فيلم الرعب Gog and Magog، الذى سيطرح ضمن سلسلة Return Of King، وسيكون الفيلم هو آخر حلقات السلسلة التي ستطرح في يناير من العام المقبل 2025.

ولم تكشف الشركة المنتجة لـ سلسلة أفلام Return Of King، او عن ما سيدور عنه اى أفلام السلسلة، أو عددهم او مدتهم.





Gog and Magog



بوستر فيلم Gog and Magog

على أن يلعب النجم العالمى هيو جرانت دور البطولة في أول فيلم رعب له منذ أكثر من 30 عامًا، العمل الجديد سيطرح تحت اسم Heretic، ومن إنتاج شركة A24.

صنع جرانت اسمه في الأفلام الكوميدية الرومانسية الساحرة في التسعينيات والعقد الأول من القرن الحادي والعشرين، ولكن في وقت لاحق من هذا العام سيتولى دورًا أكثر خطورة.

يأتي فيلم "Heretic" من تأليف سكوت بيك وبريان وودز، اللذين ابتكرا وكتبا الفيلم الأصلي A Quiet Place في عام 2018، وقاما منذ ذلك الحين بإخراج Haunt و65.

يلعب جرانت دور السيد ريد في الفيلم، وهو رجل يبدو غير ضار ويفتح باب اثنين من المبشرين الشباب من طائفة المورمون، تلعب دورهما صوفي تاتشر (Yellowjackets، The Boogeyman) وكلوي إيست (The Fabelmans، True Blood).