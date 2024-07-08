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شكرا لقرائتكم خبر عن ماجد المصرى يطلب الدعاء لزوجته بعد تعرضها لوعكة صحية ونقلها للمستشفى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب محمد زكرياالإثنين، 08 يوليو 2024 10:53 ص
تعرضت رانيا أبو النصر، زوجة الفنان ماجد المصرى ، لوعكة صحية نقلت على إثرها إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم، وطالب زوجها ماجد المصرى من متابعيه الدعاء لها، حيث نشر صورتها من المستشفى وكتب: "يا روح قلبي إن شاء الله تقومي بالسلامة.. برجاء الدعاء لزوجتي بالشفاء العاجل".
ماجد المصرى يطلب الدعاء لزوجته
وشارك ماجد المصرى فى دراما رمضان الماضى بظهور خاص خلال أحداث مسلسل محارب، الذى قام ببطولته حسن الرداد، أحمد زاهر، ناهد السباعى، نرمين الفقى، منة فضالى، تامر عبد المنعم، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، عابد عنانى، نور محمود، أحمد عنان، كريم العمرى، سماء إبراهيم، عفاف شعيب، غفران محمد، محمود الليثى، محمود عمرو محمود ياسين، حسن عيد.
يذكر أن ماجد المصرى شارك مؤخراً فى احتفالية مجلس القبائل والعائلات المصرية بمناسبة الذكرى الثانية والأربعين لتحرير سيناء، تلك البقعة الغالية على أرض الوطن، بعد أن تم استردادها بتضحيات الشهداء الأبرار والجنود البواسل الذين رفعوا راية الوطن وحققوا السيادة المصرية على أراضي سيناء كاملة.
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