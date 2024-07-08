شكرا لقرائتكم خبر عن ماجد المصرى يطلب الدعاء لزوجته بعد تعرضها لوعكة صحية ونقلها للمستشفى والان مع تفاصيل الخبر

تعرضت رانيا أبو النصر، زوجة الفنان ماجد المصرى ، لوعكة صحية نقلت على إثرها إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم، وطالب زوجها ماجد المصرى من متابعيه الدعاء لها، حيث نشر صورتها من المستشفى وكتب: "يا روح قلبي إن شاء الله تقومي بالسلامة.. برجاء الدعاء لزوجتي بالشفاء العاجل".



ماجد المصرى يطلب الدعاء لزوجته

وشارك ماجد المصرى فى دراما رمضان الماضى بظهور خاص خلال أحداث مسلسل محارب، الذى قام ببطولته حسن الرداد، أحمد زاهر، ناهد السباعى، نرمين الفقى، منة فضالى، تامر عبد المنعم، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، عابد عنانى، نور محمود، أحمد عنان، كريم العمرى، سماء إبراهيم، عفاف شعيب، غفران محمد، محمود الليثى، محمود عمرو محمود ياسين، حسن عيد.

كما قارب ماجد المصرى على الانتهاء من تصوير فيلم الغربان بطولة عمرو سعد مي عمر، محمد علاء، أسماء أبو اليزيد، أحمد وفيق، ميرهان حسين، جميل برسوم، عبد العزيز مخيون، صفاء الطوخي، فارس رحومة، لبنى ونس، وتأليف وإخراج ياسين حسن، وتدور أحداثه في إطار من الحركة والتشويق، في أربعينيات القرن الماضي، خلال الحرب العالمية الثانية بالصحراء الغربية عشية معركة (العلمين) حيث يدور صراع قوي بين أكثر من جهة.