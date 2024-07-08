شكرا لقرائتكم خبر عن سامو زين بعد غياب 4 سنوات: مصر وحشتنى وانتظروا انتعاشة غنائية كبيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عاد النجم سامو زين للاستقرار فى مصر خلال المقبلة وذلك بعد غياب ما يقرب من 4 سنوات، مشيراً إلى أنه سعيد بالعودة الى مصر التي يعشقها ويعشق كل ما فيها، لافتاً أن سبب غيابه عن مصر طوال السنوات الماضية هوارتباطه بعض الأعمال التي تطلبت تواجده في إحدى دول الخليج.

وأكد سامو زين، فى تصريح لـ"الخليج 365"، أن الجمهور المصرى هو وش السعد والخير عليه ودائما في قلبه، مضيفا أن الفترة المقبلة ستشهد منه انتعاشة في كل شيء سواء في طرح أغانى جديدة ستكون مفاجاءة وإحياء الحفلات الغنائية والزفاف، معبراً فى نفس الوقت عن سعادته بنجاح أول أغنيتن من ألبومه الجديد الذي طرحهما خلال الأيام القليلة الماضية، وهما "الحب" و"كارثة" وحصولهما على المرتبة الأولى فى الاستماع على عدد من المنصات الإلكترونية.

وتابع سامو زين، أنه استعد لهذه المرحلة بكل قوة لذلك قام بتجديد تصريحه من نقابة المهن الموسيقية وقام بعمل ورشة فنية مع بعض صناع الموسيقى لسماع أغانى جديدة تناسب هذه المرحلة لضمها لألبومه الجديد، وتمنى في نهاية حديثة أن يكلل الله جهودة بالنجاح

كان سامو زين ق طرح مؤخراً أحدث أغنياته التي تحمل اسم "الحب" على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والتي صورها على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات أحمد جابر، وألحان عمرو العزبي ومحمد شحاتة، وتوزيع وميكس وماستر وسام عبد المنعم، والكليب من إخراج إسماعيل الابرص.