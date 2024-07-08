شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد أحدث ظهور للفنان محمد عبده فى إنجلترا والان مع تفاصيل الخبر

تداولت عدد من الصفحات المحبة للفنان محمد عبده صوراً وفيديوهات لفنان العرب أثناء تواجده فى مدينة بورنموث الإنجليزية، وذلك خلال رحلته لمتابعة علاجه من مرض السرطان، وظهر محمد عبده فى الفيديو يجلس على مقعد وسط شارع عام، فيما تجمهر أمامه عدد من المعجبين لالتقاط الصور التذكارية معه، وظهر على وجهه الترحاب بهم.

وكان الشاعر السعودى صالح الشادى قد حرص مؤخراً على طمأنة الجمهور على صحة فنان العرب محمد عبده، خلال فيديو نشره برفقة فنان العرب من داخل منزله، عبر حسابه على "تويتر"، وخلال الفيديو قال محمد عبده لصالح الشادى: "والله يا صالح إنت آنستنا وشرفتنا والبيت احلو بوجودك، شكرا يا حبايب"، وعند سؤاله عن صحته، أجاب: "الحمد لله أنا طيب بفضل الله تعالى".

وعلق الشاعر السعودي صالح الشادي على الفيديو قائلا: "مع الصديق الغالي الأستاذ محمد عبده في منزله، ولقطة للذكرى، وحديث محبة وذكريات، واحتفاء بمقدم حفيده السابع "عبد المجيد" من ابنته ريم، نسأل الله أن يتم عليه الصحة والعافية وأن يمتعه بدوام السعادة والعمر المديد".

وتم إعلان خبر إصابة الفنان محمد عبده بالسرطان فى مايو الماضى، خلال محادثة صوتية دارت بينه وبين الأمير الراحل بدر بن عبد المحسن، وذلك نقلاً عن قناة العربية، حيث قال محمد عبده: "يا حبيبى يا بدر يا رفيق الدرب ورفيق العمر الوافى والحبيب، اللى شكلنا عريضة المملكة العربية السعودية، وأشكالها الغنائية الجميلة، وطلعنا بكلمات مفهومة فى كل مكان، ودى حاجة كبيرة جدًا، إيش تاخد أنت كيمياوى، وأنا أخد كيمياوى كمان فى باريس".

وتابع محمد عبده باكيًا: "أنا باخد كيمياوى كمان يا حبيبى، الله معنا، من محبة الله فينا، الله يرعاك ويرعانى ويرعى كل إنسان وكل بنى آدم خدم بلده زينا"، ورد عليه الأمير بدر بن عبد المحسن: "حبيبى يا محمد، وعشانك أنا عارف أنك أقوى من أى حاجة، وأنا وأنت بإذن الله فى الطريق للشفاء ومتأكد أننا سنكون أفضل، وأنت إنسان مش عادى، أنت مريت بالعديد من الأمور الصعبة، وواثق أنك ستشفى وهنعمل أغانى سوا".



الفنان محمد عبده من انجلترا