شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان ترويجي لسهرة عمار الشريعي فى "صاحبة السعادة" بمهرجان العلمين.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

طرح مهرجان العلمين ، فى دورته الثانية، إعلانا ترويجيا يكشف تفاصيل وموعد حلقة "صاحبة السعادة" التى تقدمها الفنانة الكبيرة إسعاد يونس على هامش المهرجان، والإعلان يستخدم الرسم الكاريكاتيري لوجوه كل من: عمار الشريعي ، إسعاد يونس ، نادر عباسي

وتستضيف صاحبة السعادة خلال الحفل الموسيقار العالمى نادر عباسى وكارمن سليمان والمطرب لؤى يوم 25 يوليو الجارى على مسرح المدينة التراثية فى العلمين الجديدة، ويقدم المايسترو العالمى نادر عباسى خلال الحلقة التي يحضرها الجمهور عددًا من المقطوعات الموسيقية الخاصة بالموسيقار الكبير عمار الشريعى.

ويغنى خلال الحلقة كل من المطربة كارمن سليمان والمطرب لؤى، ويمكن للجمهور حجز التذكرة من خلال موقع تذكرتى، وقرر مهرجان العلمين أن يُطلق نسخته الثانية بشعار "العالم علمين" رافعًا علم فلسطين بجانب العلم المصرى على البوستر الخاص بالمهرجان.

كما قرر تخصيص 60% من أرباح النسخة الثانية من المهرجان لدعم أهلنا فى فلسطين وهذا يعنى أن كل عائلة مصرية أو عربية تشارك فى أنشطة وفعاليات المهرجان ستقوم بدعم فلسطين.



