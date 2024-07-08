معجبون يتجمهرون حول الفنان محمد عبده في أحدث ظهور له من أوروبا

القاهرة- الخليج 365
تداول نشطاء مقطع فيديو للفنان محمد عبده خلال زيارته مدينة بورنموث البريطانية، في أحدث ظهور له بعد تعرض لوعكة صحية، حيث كشف مؤخرا عن إصابته بمرض السرطان وخضوعه للعلاج.
وأظهر الفيديو فنان العرب وهو يجلس على مقعد وسط شارع عام، فيما تجمهر أمامه عدد من المعجبين لالتقاط الصور التذكارية.
وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الفيديو، حيث عبر العديد عن اشتياقهم للفنان السعودي متمنين له الصحة والعافية، فيما انتقد البعض تجمهر الناس حوله، مشيرين لضرورة تركه يستريح ويستمتع بعطلته.
وفي وقت سابق، أعلن محمد عبده إصابته بسرطان البروستاتا، مشيرا إلى أنه يتلقى العلاج الكيميائي في العاصمة الفرنسية باريس.
وكانت شركة "روتانا" أصدرت بيانا رسميا في أبريل الماضي، أعلنت خلاله عن تأجيل كافة أعمال "فنان العرب" حتى إشعار آخر
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