بالصور- ماجد المصريّ يطلب الدّعاء لزوجته… وهذه رسالته من غرفة العمليّات

تعرّضت رانيا أبو النصر، زوجة الممثّل ماجد المصريّ، لوعكة صحيّة شديدة، أدّت لخضوعها لعمليّة جراحيّة مستعجلة. طالبًا من متابعيه بالدّعاء لزوجته بالشّفاء العاجل.

ونشر ماجد المصريّ صورة لزوجته من غرفة العمليّات وذلك عبر حسابه الخاصّ على موقع انستغرام وقال: “يا روح قلبي إن شاء الله تقومي بالسّلامة.. برجاء الدّعاء لزوجتي بالشّفاء العاجل”.

وكان “المصريّ” قد كشف مؤخّرًا عن تعرّض شقيقه “ممدوح المصريّ” لأزمة صحيّة قويّة طالبًا من الجمهور الدّعاء له، إضافة إلى خضوع ابنته من زوجته الأولى لعملية جراحيّة ايضًا.

نشير أن الممثل ماجد المصري، لعب دور البطولة في مسلسل “زوجة واحدة لا تكفي” الذي حقّق نجاحًا كبيرًا خلال عرضه في رمضان الفائت. ونجح في استعراض مجموعة متنوّعة من القضايا الاجتماعية بطريقة مشوّقة ومثيرة مع كوكبة من نجوم الوطن العربي، أبرزهم هدى حسين، ماجد المصري، سحر حسين، أيتن عامر، فاطمة الصفي، أحمد إيراج، حمد أشكناني، عبدالله الطراروة، ليلى عبدالله، نور الغندور، زينب بهمن، سينتيا صموئيل ونور الشيخ. تأليف هبة مشاري حمادة، إخراج علي العلي، ومن إنتاج شركة إيغل فيلمز/جمال سنان.