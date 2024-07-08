ياسر رشاد - القاهرة - حماية البيئة واجب ومسئولية مسابقة للشباب أطلقها "الأعلى للثقافة" تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو؛ وزير الثقافة، والدكتور هشام عزمى؛ الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، أعلنت عنها إدارة المسابقات بالمجلس الأعلى للثقافة عن المسابقة التى وتنظمها لجنة الجغرافيا والبيئة ومقررها الدكتور عطية الطنطاوى، والتى جاءت تحت عنوان: (حماية البيئة واجب ومسئولية)، وبلغت القيمة الإجمالية لجوائز المسابقة مبلغ 44000 جنيه، بواقع 22000 جنيه لكل فرع على النحو التالى:

المركز الأول: 10000 جنيه

المركز الثاني: 7000 جنيه

المركز الثالث: 5000 جنيه

وانقسمت المسابقة إلى فرعين وهما:

الفرع الأول (أبحاث):

تكون الأبحاث من أفكار الشباب الجديدة ويكون الاعتماد على المراجع بشكل موثق، وفقًا للكتابة العلمية البحثية السليمة وطرح رؤى جديدة وسبل للحلول.

تكتب ببنط ”Simplified Arabic“ بقياس 14، ومسافة واحدة على ورق قياس A4، على ألا يزيد عدد الصفحات عن 30 صفحة ولا يقل عن 25 ويسلم فى 3 نسخ ورقية وأسطوانة مدمجة CD.

الفرع الثانى (الأعمال المبتكرة):

1. تقدم أعمال مثل أجهزة أو أدوات أو مشروعات - إلخ تهدف لحماية البيئة، ويقدم مع الابتكار فكرته وطريقة عمله.

شروط المسابقة

أما شروط المسابقة فجاءت على النحو التالى:

- أن يتراوح سن المتقدم بين 20 إلى 30 عامًا ميلاديًا.

- على المتسابق أن يرفق صورة بطاقة الرقم القومى، وخطاب بنكى برقم حسابه.

ويذكر أن موعد التقدم للمسابقة بدأ فى الأول من شهر يوليو الجارى، على أن يكون الموعد النهائى لتقديم الأعمال فى 15 سبتمبر 2024، وترسل المشاركات فى المسابقة على العنوان التالى: 1 ش الجبلاية - الأوبرا - الجزيرة - المجلس الأعلى للثقافة - إدارة المسابقات.