نانسي عجرم| مشاهدات كليب "من نظرة" في 24 ساعة

ياسر رشاد - القاهرة - حقق كليب الفنان نانسي عجرم الجديد “من نظرة”، أكثر من ربع مليون مشاهدة خلال 24 ساعة من طرحه عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.

تفاصيل أغنية من نظرة وكلماتها

أغنية من نظرة من كلمات وألحان زياد جمال، توزيع باسم رزق، والكليب من إخراج سمير سرياني، والذي ضم حكاية حب طريفة، حيث تذهب نانسي إلى منزل حبيبها وتدق الباب لكن لا مجيب لها فتجمع أصحابها وتغني له أما باب المنزل، وتأتي كاميرا التصوير من داخل المنزل خلال العين السحرية للمنزل

كلمات أغنية “من نظرة”

تقول كلمات الأغنية “صدقني من نظرة من نظرة من نظرة هالقَلب عم يرقص عالدقة و كل دقة بيسمعها بالقِلب عمري من دونك من دونك من دونك شو صعب .حواسي الخمسة ستة صارو معك يا حب إنت إلي دوا دوا شفتك قلبي هوى هوى معك إنت قلبي ارتوى إنت غرامي كون الشمس بكون الفيّ كون النار بكون الميّ حنّ على قلبي شوي .حقق أحلامي وحياتك حكياتك حكياتك خلوني إنهار جمالك عالبكلة و متكلة عليي شوي تغار دلعني و ما بتندم و مقدم قلبي و ما تحتار جنونك عجنوني يا عيوني .بخلي الليل نهار إنت إلي دوا دوا شفتك قلبي هوى هوى معك إنتى قلبي ارتوى إنت غرامي كون الشمس بكون الفيّ كون النار بكون الميّ حنّ على قلبي شوي .حقق أحلامي”

أحدث كليب نانسي عجرم “تيجي ننبسط”

كان أحدث كليب لـ نانسي عجرم من خلال “تيجي ننبسط”، الذي حقق أكثر من 60 مليون مشاهدة عبر يوتيوب، وتقول كلماتها “حبيبي تيجي نِنبسط ولو الدنيا إتكربِست نمشي ونديها ضهرنا بِنروق وإحنا لوحدنا و الناس عادي لو هيست هيست عادي لو هيست آه حبيبي تيجي نِنبسط ولو الدنيا إتكربِست نمشي ونديها ضهرنا بِنروق وإحنا لوحدنا و الناس عادي لو هيست هيست عادي لو هيست هيست هات ايدك فوق كتافي ونلف الدّنيا لفّ لف و تاخدلك حُضن دافي حاتلاقي قلقنا خفّ خف خوفك م الدنيا سيبه سيبه سيبه يا حبيبي و انا اسيبه سيبه سيبه يا حبيبي و انا اسيبه آه نركنه على أي رفّ رف حبيبي ما تفكنا م الشكليات فُكنا حايقولوا يعني إتجننوا طب ما يقولوا إتجننوا ماحدشِ ليِه حاجة عندنا عندنا ليِه حاجة عندنا حبيبي تيجي نفتكس كلام حُب جديد يتِلمس غنوة نقولها لبعضنا فرحة تكون من قلبنا رقصة جديدة بتترقص بتترقص اه يا حبيبي تترقص تترقص هات ايدك فوق كتافي ونلفّ الدنيا لفّ لف و تاخدلك حُضن دافي حاتلاقي قلقنا خفّ خف خوفك م الدّنيا سيبه سيبه سيبه يا حبيبي و انا اسيبه سيبه سيبه يا حبيبي و انا اسيبه انا سيبه نركنه على ايّ رفّ رف”