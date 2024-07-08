حفلات يوليو 2024| محمد فؤاد يغني مع جمهوره في العلمين الجديدة

ياسر رشاد - القاهرة - يعيش الفنان محمد فؤاد أجواء الصيف مع جمهوره، من خلال حفله الجديد داخل أحد المنتجعات الكبرى في الساحل الشمالي.

موعد حفل محمد فؤاد في العلمين الجديدة 2024

يقام حفل محمد فؤاد في 18 يوليو في العلمين الجديدة، وتفتح أبواب الحفل في العشارة مساءً، وتم طرح التذاكر إلكترونيًا عبر الموقع الخاص بها.

كلمات أغنية معاك كل يوم وفريق عملها

كان قد طرح فؤاد حديثًا أغنية “معاك من أول يوم”، من كلمات أمير طعيمة، ألحان إيهاب عبد الواحد، والتي سجلت أكثر من مليون مشاهدة عبر يوتيوب، وتقول كلماتها "من أول يوم جيت الدنيا

وأنا عيني عليك ثانية بثانية

أنا جنبك دايماً أنا سندك

هافضل سندك ضهر بيحميك

ولما كبرت شوية شوية

أنا كنت بشيلك في عينيا

ده أنا من قبل ما يوم تحتاجني

أو تندهلي وأنا مستنيك

من أول يوم من أول لحظة أنا كنت معاك

من أول يوم وأنا دايماً حاسس أيه جواك

من أول يوم من أول لحظة أنا كنت معاك

من أول يوم وأنا دايماً حاسس أيه جواك

من أول يوم وأنا دايماً فاكرك مش بنساك

أيام صعبة وأيام أحلى

مع بعض أحنا مشينا الرحلة

أنا كنت معاك خطوة بخطوة

عايزك أقوى ما أنا قوتي بيك

من أول يوم حسيت تعبك

أنا كنت معاك واقف جنبك

أنا عمري ما غمضت عينيا حتى شوية

من خوفي عليك

من أول يوم من أول لحظة أنا كنت معاك

من أول يوم وأنا دايماً حاسس أيه جواك

من أول يوم من أول لحظة أنا كنت معاك

من أول يوم وأنا دايماً حاسس أيه جواك

من أول يوم وأنا دايماً فاكرك مش بنساك