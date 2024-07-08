شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسنى يشوق جمهوره لأحدث أعماله: بصورلكم حاجة بس مش جامدين جامدين والان مع تفاصيل الخبر

شوق النجم تامر حسنى جمهوره بعمل جديد بدأ تصويره صباح اليوم الإثنين، حيث نشر صورة جديدة تجمعه بشقيقه حسام حسنى على حسابه بموقع إنستجرام وكتب: "يا صباح الفل على الكل، بصورلكم حاجة جديدة جدًا دلوقتى بس مش جامدين جامدين"، يقصد أنه لا يصور أحدث أغانيه التي تحمل اسم جامدين جامدين.



تامر حسنى يشوق جمهوره لأحدث أعماله

يذكر أن تامر حسنى طرح مؤخرًا أغنية جامدين جامدين من كلمات محمود سليم وألحان تيام علي وتوزيع هشام محمد وماستر علي فاتح الله وجيتارات محمد مغربي، وتقول كلماتها: "لو حد زعلان قابلك هاته من ايديه قوله في ناس فرحانه وجو جديد عليه لو جالنا بس هيطلع من كل اللي فيه احنا لمتنا دي بالدنيا كلها كل دقيقه انبساط بنستغلها والسكة اللي بتزعل نمشي عكسها".

ويستعد النجم تامر حسنى لإحياء حفل غنائي منتظر فى الدورة الثانية من مهرجان العملين والتى تنطلق يوم 11 من الشهر الجاري وتستمر حتى 30 أغسطس المقبل، حيث يحيى تامر حفلا غنائيا يوم 26 يوليو الجاري، ويستعد لتقديم أشهر أغانيه التى يتفاعل معها الجمهور، بالإضافة إلى الشو والألعاب النارية والعروض العالمية الذى يتميز بها في حفلاته، وتفاعل جمهوره مع كل أغنية يقدمها على المسرح والذى يأتى من كل محافظات مصر حبا له.

وفى سياق آخر يواصل تامر حسنى تصوير مشاهد فيلمه الجديد "ري ستارت" الذي يجمعه بالنجمة هنا الزاهد للمرة الثانية في السينما بعدما قدما سوياً فيلم "بحبك" العام قبل الماضي وحقق نجاحاً لافتاً، ويُشارك في فيلم "ري ستارت" باسم سمرة، محمد ثروت، عصام السقا، إضافةً إلى رانيا منصور، والعمل من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج سارة وفيق، ومقرر عرضه في موسم صيف 2024.