شكرا لقرائتكم خبر عن جينيفر لوبيز ترسل رسالة حب بمجوهراتها لـ بن أفليك وسط شائعات الانفصال والان مع تفاصيل الخبر

ظهرت النجمة العالمية جينيفر لوبيز وهى تتسوق فى بريدجهامبتون مع مديرها أعمالها بينى ميدينا، وبعض الأصدقاء، وشوهدت "جى لو" مرتديه سوارًا ساحرًا كانت الأحرف الأولى من اسم بن أفليك واضحة عليه.

وحسبما نشر موقع geo.tv، حافظت جينيفر لوبيز، البالغة من العمر 54 عامًا، على مظهرها وارتدت قميص من الكتان الأبيض، وسروال متناسق، وقبعة واسعة الحواف.



اخر ظهور لـ جينيفر لوبيز وسط شائعات الانفصال عن بن افليك

أما الإكسسوار، فارتدت جينيفر قلادة فضية وأقراط دائرية وسوار ذهبى مكتنز ونظارات شمسية وحقيبة يد، وكانت لوبيز ترسل رسائل من خلال ملابسها منذ عدة أيام، حيث كانت ترتدى قميصًا قصيرًا فى وقت سابق من هذا الأسبوع، كتب عليه "JLO BE MY MAMA".

ومع ذلك، فإن الرسالة الأخيرة تأتى بعد تقارير تفيد بأن لوبيز تتخلى عن إنقاذ زواجهما، فى حين قال أحد المطلعين، إن بن أفليك نادم على جعلها زوجته.



جينيفر لوبيز في إطلالة أنيقة بالأبيض



جينيفر لوبيز في بريدجهامبتون مع مدير أعمالها

عادت مغنية Papi أيضًا إلى ارتداء خاتم زفافها مرة أخرى بعدما سبق وخلعته لفترة وجيزة للترويج لخط J.Lo Beauty الخاص بها، حيث كان الزوجان غير متسقين مع خواتم زفافهما منذ أن بدأت شائعات الطلاق ولم يتناولان مناقشة مسألة انفصالهما.

ورغم شائعات الانفصال التى تطاردها لا تزال النجمة العالمية جينيفر لوبيز، ترتدى خاتم زواجها، عندما شوهدت أثناء توجهها لتناول العشاء فى مطعم جورجيو بالدى فى سانتا مونيكا، وحسب ما نشره موقع "ديلى ميل" البريطانى، تعيش الممثلة البالغة من العمر 54 عامًا، فترة من الاضطرابات الشخصية والمهنية، مع إلغاء جولة لها مؤخرًا، وسط شائعات عن مشاكل زوجية مع بن أفليك.



جينيفر لوبيز في جولتها مع مدير أعمالها