شكرا لقرائتكم خبر عن دايمون يقطع رأس راينيرا في الحلقة الرابعة من House of the Dragon 2 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت أحداث الحلقة الرابعة من الموسم الثانى لـ مسلسل House of the Dragon، مع الأمير دايمون في قلعة هارينهال وكابوس جديد، حيث يحلم أنه يقوم بقطع رأس الأميرة راينيرا في صغرها أمام العرش الحديدى، ودار الحوار بينهما على أن هذا ما أراده من البداية أن يتخلص منها للوصول إلى الجلوس على العرش الحديدى بدلاً منها.

ليستقيظ الأمير دايمون بسبب دخول السير سايمون سترونج إلى غرفته ليخبره بوصول غراب يحمل أخبار جديدة، التي تنص على إنطلا جيش الملك إيجون الثانى من كينجزلانديندج، وسقوط قلعتى روزبى وستوكوارث، وتعليق راية أيجون الثانى عليهما، وضم قواتهم لـ قوات السير كريستول كول، وبالتالي زاد جيشه بثلاث أضعاف، وأن قلعة هارينهال هو وجهته التالية.

ومن ثم التقى الأمير دايمون بـ أوسكار تالى حفيد جروفر تالى ولى عهد رفر ران، والحاكم المستقبل لمملكة الروافد الذى طلب منه بشكل واضح أن يقوم بقتل جده، والسيرطة على الحكم ليتمكن من مساعدته باستخدام جيشه امام جيش السير كريستول كول.

ومن ثم انتقلت أحداث الحلقة الرابعة من الموسم الثانى لـ مسلسل House of the Dragon، إلى دريفتمارك حيث التقت الأميرة رينيس بـ ألين الشخص الذى أنقذ زوجها، وبعدها واجهت زوجها اللورد كورليس فيلاريون حول معرفته بـ ألبن هو ابنه، وسبب عدم أخبارها، ليؤكد لها الأخير انه لم يعتقد أنه أمر مهم، وطالبت منه عدم تهميشه، ومن ثم أخبرته أنه ستذهب إلى دارجونستون، لأن حفيدتها الأميرة بايلا طلبت وجودها بسبب غياب الملكة راينيرا.

وانتقلت الأحداث إلى قلعة ريد كيب، حيث طلبت الملكة أليسنت مشروب من كبير الحكماء، الذى قامت بسؤاله حول معرفته بزوجها الراحل الملك فيسيريس، وإذا كان يريد ان يخلفه ابنه إيجون الثانى في الحكم، ليؤكد لها الأخير أنه لم يسبق للملك أن ناقشه في هذا الأمر قبل وفاته.

وتوالت أحداث الحلقة الرابعة من الموسم الثانى لـ مسلسل House of the Dragon، بالعودة إلى دراجونستون حيث أشارت الميرة بايلا إلى ان السير كريستول كول يتنقل في الليل فقط، ودافع عنها الأمير وزوجها المستقبلي جاكاريس فيلاريون امام المجلس في ظل غياب والدته الملكة راينيرا تارجاريان.

وقام السير كريستول كول بقطع رأس حاكم قلعة عائلة داركلن، بعد أن استحوذ عليها.