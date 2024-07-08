نجمة “باربي” مارغو روبي تتصدّر بنبأ سعيد طال انتظاره

تميل مارغو روبي إلى إبقاء حياتها الخاصّة بعيدة عن الأضواء منذ أن ظهرت على ساحة المشاهير.

ومع ذلك، لم تستطع مارغوت إيجاد طريقة لإخفاء بطنها وذلك بعدما كشفت صور جديدة لها عن انتظار طفلها الأول من زوجها توم أكيرلي بعد أن تزوجا في عام ٢٠١٦ في حفل سرّيّ.

التقت روبي بأكيرلي في عام ٢٠١٣ أثناء تصوير الفيلم الدراميّ عن الحرب العالميّة الثّانية Suite Française، إذ كانت ممثّلة وكان هو مساعدًا للمخرج. ولكنّ علاقتهما بدأت في عام ٢٠١٤.

في هذا العام شاركت روبي وأكيرلي والأصدقاء جوزي ماكنمارا وصوفيا كير في تأسيس LuckyChap Entertainment. وقد لعبت روبي دور البطولة في العديد من الأفلام التي أنتجتها الشّركة، بما في ذلك I، Tonya، Birds of Prey، وBarbie.

وقد أكدّت مصادر لمجلّة People Magazine أنّها تتوقّع طفلًا، وهو الأوّل من زواجها أكيرلي.

تمّ تصوير نجمة Suicide Squad مؤخّرًا وهي ترتدي قميصًا قصيرًا، وتُظهر بطنها أثناء صعودها على متن قارب في بحيرة كومو مع أكيرلي.

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ليس من المستغرب أن يكون كل المعجبين جعلوا من مهمّتهم التّعليق على الصّورة ونقل تهنئتهم وآرائهم الخاصّة.

من غير الواضح متى ستكون بالضّبط ولادة الطّفل ولم يكن هناك تأكيد رسميّ من روبي وزوجها نفسيهما، على الرغم من ذلك من المفترض أن تكون الولادة في الأشهر الأخيرة من عام ٢٠٢٤.