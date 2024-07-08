خاص بالفيديو- لطفي لبيب يكشف عن وضعه الصحي ويعترف: "حذفت هذا الفيلم"..وهكذا كُرّم في مهرجان الزمن الجميل

ميرنا وليد - بيروت - لطفي لبيب ممثل مصري من الزمن الجميل، قدّم الكثير من الأعمال السينمائية نذكر منها: "حصل خير، اللمبي، لو كان ده حلم، عودة مواطن، ضغط عالي، الرجل الأخطر، السفارة في العمارة".



كما شاكر في العديد من المسلسلات نذكر: "الأب الروحي، بين الشوطين، منتهى العشق، والرقص على سلالم متحركة".

كُرّم لطفي لبيب في مهرجان الزمن الجميل لمؤسسه دكتور التجميل هراتش ساغبازاريان، موقع الخليج 365 تواجد في المناسبة، وأجرينا لقاء مع لطفي لبيب، تحدثنا فيه عن وضعه الصحي، ماذا عن فيلمه بالذكاء الإصطناعي؟ وبالتأكيد عن المهرجان ايضا.