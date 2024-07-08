مشاركة خاصة لـ أميرة سليم في احتفالات السفارة المصرية بفرنسا

ياسر رشاد - القاهرة - تشارك السوبرانو العالمية أميرة سليم في الإحتفالية الهامة التي تقام تحت رعاية السفارة المصرية في فرنسا يوم 9 يوليو القادم في باريس ، وذلك إحتفالا بمرور قرن على العلاقات الدبلوماسية بين مصر وفرنسا، كما ستشارك في الإحتفال بالعيد القومي المصري، وذلك من خلال ظهور خاص بتقديمها النشيد الوطني المصري والفرنسي في بداية الإحتفالية والتي ستقام على مسرح La salle Gaveau وهو واحد من أهم المسارح في فرنسا.

وقالت أميرة عن مشاركتها في هذا الحفل “فخورة بمشاركتي في احتفالية العيد القومي المصري بغنائي النشيد الوطني المصري والنشيد الوطني الفرنسي بمناسبة مرور ١٠٠ عام علي العلاقات المصرية الفرنسية في قلب باريس و في قاعة من اعرق قاعاتها الموسيقية، لم أتردد بعد ان تواصلت معي السفارة المصرية في باريس لأمثل بلدي مصر في احتفال بهذة الأهمية”.

الحفل سيكون بحضور العديد من الشخصيات العامة والمسئولين من الجانب المصري والفرنسي مسئولين حكوميين، نواب من البرلمان الفرنسي،ممثلو كبرى الشركات ومجتمع الأعمال ووسائل الإعلام،والشخصيات العامة الفرنسية، فضلا عن السفراء الأجانب المعتمدين لدى فرنسا أو لدى المنظمات الدولية في باريس، وعدد كبير من أبناء الجالية المصرية.

يذكر أن أميرة شاركت من قبل في عدد من إحتفاليات العيد الوطني المصري بالسفارة المصرية في باريس، والعيد الوطني الفرنسي بسفارتهم في القاهرة.