"نيولوك جديد".. تامر حسني يشوق جمهوره لأحدث أعماله

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365

نشر الفنان تامر حسني عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة يظهر فيها بلوك جديد، على نغمات أغنية "جامدين جامدين"

وعلق قائلا: "يا صباح الفل ع الكل، بصورلكم حاجة جديدة جدا دلوقتي، بس مش جامدين جامدين"

تامر حسني ظهر حليق الرأس يرتدي ملابس بيضاء، بصحبة شقيقه المنتج حسام حسني، وحاز "اللوك" على إعجاب جمهوره ومتابعيه

يذكر أن تامر حسني يواصل تصوير فيلمه الجديد "ري ستارت" ويشاركه البطولة: باسم سمرة، محمد ثروت، ومن تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج سارة وفيق

كما يستعد تامر حسني لإحياء حفل غنائي يوم الخميس الموافق ٨ أغسطس على مسرح أبو بكر سالم بالعاصمة السعودية الرياض