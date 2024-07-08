شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان يصفع شابًا على وجهه.. والأخير يرد له الصفعة (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

انتشر فى الساعات الماضية فيديو للنجم محمد رمضان أثناء تواجده في الساحل الشمالي، وهو يتشاجر مع شاب يبدو أنه التقط فيديو غير لائق لمحمد رمضان الذى اندفع ناحية هذا الشاب وهو يصرخ: "طلّع الموبايل" ثم صفع الشاب على وجهه، ليرد الشاب هو الآخر بصفع محمد رمضان أمام الجمهور الذى التف حولهما.

يُذكر أن محمد رمضان طرح خلال الأيام الماضية أغنيته الجديدة "بمزاجي" على منصات الموسيقى وموقع الفيديوهات "يوتيوب" والتى اعتمد فيها محمد رمضان على الرسوم المتحركة، حيث لم يظهر بوجهه في الكليب، واكتفى برسومات سكيتشات له وهو يرتدي ملابس بألوان صيفية خاطفة تناسبت مع أجواء الكليب المبهجة.

وكانن محمد رمضان قد اختتم فعاليات مهرجان موازين على مسرح ساحة النهضة الشهر الماض، وقدم محمد رمضان حفلا غنائيا ناجحا وكامل العدد وسط حضور جماهيري ضخم، وهو الجمهور الذي تفاعل مع محمد رمضان في أغنياته والاستعراضات التي قدمها على المسرح وسط فريق من الراقصين.