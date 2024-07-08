شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من المطربة شيماء الشايب بعد سرقة قناتها بموقع يوتيوب والان مع تفاصيل الخبر

تعرضت الفنانة شيماء الشايب، ابنة المطربة فاطمة عيد، لسرقة قناتها الخاصة على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، أمس الأول، وتم تغيير اسمها، وبعد ساعات تمت إعادة القناة والحفاظ على محتواها الغنائي وأرشيف شيماء كاملًا، بعد 48 ساعة فقط.

من جانبها قالت المطربة شيماء الشايب: "خبر سرقة قناتي كان بمثابة كارثة بالنسبة لي، لأنها تضم قرابة 250 ألف مشترك، نتاج مشوار وسنوات طويلة، ومجهود كبير، أن يسطو قراصنة على أرشيف وتاريخ مطرب أمر مزعج لأقصى درجة، ولم يكتفوا بسرقة القناة ولكن أقدموا على تغيير محتواها، عشت ساعات من القلق والتوتر".

وتابعت: "قناة اليوتيوب مهمة لكل مطرب، لأنها تعد من أهم طرق الوصول للناس مع مواقع السوشيال ميديا، ويأتي بعد ذلك التليفزيون والراديو، وتعكس شغل المطرب وأغانيه، فكرة السطو عليها أمر صعب وكارثي، أتمنى عدم تكراره، وأقول لمن أقدم على سرقتها (مش هسيب حقي).

وأوضحت: "الغريب أن تلك الأمر جاء بعد ساعات من تعرض فيلا والدي ووالدتي للسرقة من قبل الخادمة التي كانت تعمل لديهما، قامت بالسطو على مبلغ من المال وبعض المقتنيات المهمة جدًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وإخطار الشرطة وتحرير محضر بالواقعة".

شيماء الشايب كانت قد انتهت مؤخرًا من تسجيل أغنية وطنية جديدة تحت عنوان "هنعيش ولادك"، تطرح قريبًا عبر قناتها الخاصة على موقع يوتيوب والسوشيال ميديا الخاصة بها تكشف عن تفاصيلها قريبًا.