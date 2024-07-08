الأوبرا تستضيف معرض بصمات الأطفال الثاني عشر بهذا الموعد

ياسر رشاد - القاهرة - تستضيف قاعة زياد بكير بدار الأوبرا، معرض "بصمات الأطفال" الثانى عشر تحت إشراف الفنانة هناء جلال، ويفتتح فى الثانية ظهر السبت 13يوليو بحضور الدكتور عادل عبد الرحمن وكيل نقابة الفنانين التشكيليين والناقد الفنان عادل بنيامين والدكتورة علا يوسف أستاذ التصوير بجامعة حلوان و يستمر حتى الخميس 18يوليو.

تفاصيل معرض بصمات أطفال



يضم المعرض، حوالى ۱۲۰ لوحة ما بين الرصاص، الباستيل و الزيت تعبرعن التراث المصرى لتوثيق بعض العادات التراثية الأصيلة، بريشة مجموعة من الأطفال الموهوبين فنيا، والتى ترعاهم الفنانة هناء جلال بهدف خلق جيل جديد يتذوق الفن ويمارسه مع إلقاء الضوء على هذه المواهب الصغيرة لتصبح عضوا نافعا فى المجتمع بما يتسق مع رؤية مصر فى ظل الجمهورية الجديدة.