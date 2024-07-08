آخرها "الصفعة".. أزمات تهز عرش نجومية محمد رمضان

ياسر رشاد - القاهرة - يعيش الفنانون لحظات الشهرة والإشادة، لكنهم أيضًا قد يواجهون أزمات تهز عرش نجوميتهم وتعكر صفو السمعة التي بنوها بسنوات طويلة من العمل الشاق والإبداع، تلك الأزمات قد تكون ناجمة عن تصرفات غير متناسقة، هذه الأحداث تجعل الفنانين موضع اهتمام شديد من وسائل الإعلام والجمهور، مما يؤثر على مسيرتهم المهنية وعلى علاقتهم مع جمهورهم، وذلك بعدما أشعل الهضبة فتيل الأزمة بصفعة لمعجب بإحدى الحفلات الخاصة، وأخرهم محمد رمضان الذي أشتبك مع شاب بالساحل الشمالي.

محمد رمضان

(نمبر وان) يحول الساحل الشمالي لحرب شوارع

ظهر النجم محمد رمضان في مقطع فيديو، تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي أثناء تواجده في الساحل الشمالي، يحاول الحصول على هاتف شاب قام بتصويره، وبعد عدة محاولات تطور الأمر إلى توجيه صفعة من رمضان للشاب، وسط محاولات المتواجدين فض الاشتباك، ليحاول الشاب رد الصفعة بمثلها.

وظهر محمد رمضان في الفيديو وهو يمسك بالشاب بسبب الموبايل ويقول له : "هات الموبايل وظن رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن الشاب صور رمضان وهو في موقف غير لائق".

وتفاجأ الجميع من رد فعل محمد رمضان الذي صفع الشاب بالقلم وكان رد فعل الشاب أيضا أنه قام بصفع رمضان بالقلم.

(الهضبة بشعل) فتيل أزمة النجوم مع الجمهور

كما أثار الفنان عمرو دياب جدلا واسعا خلال الفترة الماضية، بعد تداول فيديو له ظهر فيه يصفع معجبا حاول التقاط صورة معه، في حفل زفاف ابنة المنتج محمد السعدي، وذلك الأمر أغضب رواد السوشيال ميديا وانطلقت موجة حادة من الإنتقادات فى وجه الهضبه بعد موقفه الذي وقع كالصاعقة على الجميع دون تبرير منه على ما حدث.

عمرو دياب

بدأت الأزمة مع انتشار فيديو من حفل زفاف ابنة المنتج محمد السعدي الذي أقيم مساء أمس، وأحياه عمرو دياب، وظهر في الفيديو محاولات معجب لالتقاط صورة مع عمرو دياب بعد انتهاء فقرته، ليقوم "الهضبة" بضربه بالقلم.

عمرو دياب

تداول الفيديو عبر منصات السوشيال ميديا بشكل كبير مع انتقادات لعمرو دياب وانفعاله وتصرفه مع المعجب، وبدأت مطالبات له بالاعتذار عما حدث.

(خالد النبوى).. ممنوع الاقتراب أو التصوير

تعدى النجم خالد النبوي على مهام صحفي أثناء تصويره خلال فعاليات العرض الخاص لفيلمه الجديد "أهل الكهف"، والذي أُقيم داخل إحدى سينمات مدينة 6 أكتوبر.

خالد النبوي

بدأت الأزمة عندما منع خالد النبوي صحفي من تأدية عمله خلال تصويره فعاليات العرض الخاص لفيلم أهل الكهف، كما ظهر "النبوي" في حالة إنفعال ملحوظة وهو يقوم بدفع كاميرا الصحفي عنه قائلا: "أنا ممكن أستأذنك متصورنيش"، وطلب منه عدم التصوير والاقتراب، مما أثار غضب الحاضرين.