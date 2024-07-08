هو الأساس.. القائمة المبدئية لصُناع ألبوم حماقي الجديد

ياسر رشاد - القاهرة - ينضم الفنان محمد حماقي للألبومات الصيفية لهذا الموسم، بعد إعلان عن “هو الأساس”، مساء أمس، عبر مختلف حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط ردود فعل إيجابية وانتظار لقائمته الغنائية الجديدة.

وبالتزامن مع إعلان حماقي عن ألبومه الجديد “ هو الأساس” شارك عدد من الشعراء والملحنين والموزعين الموسيقيين مع متابعيهم مشاركتهم في الألبوم، ومنهم “تامر حسين، عزيز الشافعي، محمد يحيى، مدين، أحمد إبراهيم، تميم”، ومن المقرر طرحه خلال الأيام القليلة القادمة.

حماقي والملحن محمد يحيى

حماقي والموزع الموسيقي تميم

حماقي والملحن مدين

الشاعر والملحن عزيز الشافعي

الشاعر تامر حسين

بوستر ألبوم هو الأساس.. لوك جريء خارج التقليدي وإسم لافت

خرج حماقي لجمهوره على الصورة الدعائية للألبوم بمظهر جرىء مختلف تمامًا عن دعاية الألبومات السابقة حيث صبغ شعره باللون الأبيض وبنطال باللون الزيتوني به قطعات بشكل عشوائي، فوقه “تيشرت” أبيض، فتناسب مظهره مع الموسم الصيفي الذي سيطرح فيه الألبوم.

سجل أغاني حماقي في صيف 2023

تواجد حماقي في صيف 2023 بـ 6 أغاني، حيث أصدر 6 أغاني صيفية منفردة في أغسطس “لمون نعناع، حبيت المقابلة، مش كفاية فراق، ده قلبي ده، دلعنا كتير، ايه السعادة دي”، والتي حققت ملايين المشاهدات عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب ومنصات الموسيقى المختلفة.

وكان من المفترض أن يستكمل موسمكه الصيفي بإصدار ألبوم غنائي كامل ولكن أحداث غزة حالت دون تنفيذ ذلك وتوقف تمامًا عن كامل أنشطته الفنية، وعاد بعد فترة بعدد من الحفلات في السعودية وجولة غنائية ناجحة في أمريكا الشمالية.

انطلق حماقي في الجولة ابتداءً من تورنتو أكبر مدن كندا، بعدها في ولاية لوس أنجلوس، ونيويورك والعاصمة واشنطن، وختامها مسك في ديترويت بولاية ميتشجن الأمريكية.

توحدت الأجواء في جميع الحفلات بامتلاء المسرح عن آخره وبمجرد صعوده تعالت الصيحات والهتافات ترحيبًا به، ومع النغمات الأولى للأغاني مع الفرقة يبدأ الجمهور في التصفيق الحاد وغناء كلمات الأغنية فورًا مع حماقي وكأنهم كورال خاص به.

وبحالة أشبه بالمظاهر كان يلقي جمهور الحفلات تحيته على حماقي بنداء متكرر لاسمه مع رفع شعار "بص شوف حماقي بيعمل إيه"، الأمر الذي استمتع به حماقي وأثنى على حضورهم وأجوائهم الاستثنائية. ومن الفقرات المهمة التي قام حماقي بتثبيتها في كل الحفلات هي رفع علم مصر وهو يغني "أم الدنيا"، صاحبها طاقة غنائية ممتعة مع تفاعل الجمهور معه.

وحديثًا أحيا حماقي حفلين غنائيين ناجحين بين القاهرة وبورسعيد، اللذان شهدا حضور كامل العدد، وعودة مميزة لحفلاتها الصيفية بعد توقف لم يستمر طويلًا لانشغاله بتحضير الألبوم .

أحدث ألبومات حماقي الكاملة “يافاتني” 2021

أما على صعيد الألبومات الغنائية الكاملة فطرح حماقي في 2021 “يافاتني”، الذي ضم 17 أغنية "يا فاتنّي، ماتعودناش، لوهتسيب، تك، عرض مستمر، زيها مين، لو هتسيب، مش قادر أنسى، يانسيم، تك، عايزك تسمعني، ردوده غريبة، طالع موضة، ظلموني، ليلة من لياليك" بجانب "نادانا، لا ملامة، ودينا بعيد"، التي تم طرحهم كأغانٍ إضافية داخل الألبوم.

الطرح التدريجي لأغاني "يا فاتنّي":

تم وضع أغنيات حماقي من خلال يافاتني في 3 مواسم غنائية "صيفية، خريفية، شتوية"، وهي المرة الأولى التي يقوم حماقي باتباع طريقة التدريج في طرح الألبوم.