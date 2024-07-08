مسار إجباري في ليلة غنائية خاصة مع جمهورهم في القاهرة

ياسر رشاد - القاهرة - في احتفالية مميزة بمرور 20 عامًا على تأسيسه، يحيي الفريق الغنائي الشهير “مسار إجباري"، حفل غنائي في مدينة الشيخ زايد، ضمن موسم الحفلات الصيفية في مختلف المحافظات.

يقام الحفل يوم الخميس 18 يوليو بمسرح ساقية الصاوي في جامعة النيل بمدينة الشيخ زايد، وتم طرح التذاكر إلكترونيًا عبر الموقع الخاص بها.

نبذة عن مسار إجباري

انطلق فريق “مسار إجباري” في عام 2004، مع" أحمد حافظ وأيمن مسعود وهانى الدقاق ومحمد صيام وتامر عطاالله "

جاء اختيار إسم “مسار إجباري” اعتراضًا على القيود المفروضة على الشباب من المجتمع وتضييق مساحة التفكير والتطوير والاختيارات، واختار لونه الموسيقي بين الروك والجاز والبلوز وقاعدة أساسية من التراث المصري، وكلمات أغانيه من قلب المجتمع المصري ومن نبض مشاكل الشباب وحكاياتهم اليومية .

أحدث أغاني مسار إجباري" روح الروح و آسف"

كانت أحدث الإصدارات الغنائية لـ مسار إجباري “روح الروح” تضامنًا مع استشهاد الطفلة الفلسطينية ريم ووداع جدها لها في مشهد مبكي وهو يناديها بـ “روح الروح”، الأغنية من كلمات آمار مصطفى، ألحان هاني الدقاق، توزيع: مسار إجباري، وتصدّر الكليب الخاص بالأغنية صورة الطفلة ريم إحدى شهداء الطفولة في حرب قطاع غزة، والتي تصدّر مشهد وداع جدها لها مواقع الاخبار الدولية والعالمية وهو يناديها بـ "روح الروح".

وتقول كلمات الأغنية "

احنا صحاب الارض احنا السكان الاصليين و جذور بتمد لعاشر جد بتهتف فلسطين لو عامل نفسك يعني نسيت انا متهزتش انا صاحب بيت انا صوت لا بيسكت و لا بيموت انا وعد يقين و عينيا لواتقفلت ببارود هتنفح جوه عيون ملايين هتحرر روحهم وتزلزل قلب الزنازين و الورد هيرجع و هيطرح في قلوب تانيين و ساعتها الدنيا هتعرف مين بيحرر مين و يا روح الروح يا حتة من الجنة على الأرض لو عمري يروح انا عمرى ما هتعب ولا هتهد انا هنا على ارضي بموت و الضحكة ما فارقتنيش انا طفل اتعلم منه العالم انه يعيش



بجانب أغنية “آسف”، والتي سجلت أكثر من 400 ألف مشاهدة، وتقول كلماتها "

اسف لكل اللي اعتزلته كل متعشم خذلته كل باب مفتوح قفلته من غير كلام اسف لقلة الاهتمام و بردو اسف عالزياده اسف اني مشيت اوام و اني مش مصدر سعاده اسف اني مفيش اعاده اني اصلح حاجه بينا اسف اني عندي عاده بنسى لو كان ايه ما بيننا اسف عشان كل امتحان انا كنت بسقط اسف اني لسه بغلط الله يجازي الليل و القعده وحديا و يجازي خط الميل على شئ ماهوش ليا و يجازي لف الكيف و يجازي امتى و كيف و يجازي كم الزيف و يجازي خطاويا كل حته فيها حته لينا فيها في بعض شئ كل بصه مابينا ماسكه كل ايد ماسكه في طريق كل تكميلة كلام كل حاساك مش تمام كل مره نقول سلام مايكونش ده بحق و حقيق كل فاكرة ف كل ذكرى وكل كلمة مقولتهاش كل مرة انا قولت بكرة وبكرة ييجي محسهاش كل مرة لنفسي اقول حب ولا دا كان فضول كل أسف جت في دول جت عشان محسبتهاش الله يجازي الليل و القعده وحديا و يجازي خط الميل على شئ ماهوش ليا و يجازي لف الكيف و يجازي امتى و كيف و يجازي كم الزيف و يجازي خطاويا

