تفاصيل مشاركة الدي جي الكندية بلونديش في مهرجان العلمين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

كشفت الدي جي الكندية بلونديش، عبر موقعها الرسمي عن مشاركتها في تقديم 3 حفلات في الساحل الشمالي، خلال الفترة المقبلة.

الدي جي والمنتجة الموسيقية الكندية بلونديش، تقدم يوم 26 يوليو الحالي، حفلها في الساحل الشمالي، ضمن جولة عالمية تقيمها تحت عنوان "أبراكدابرا- Abracadabra".

الحفل تتولى تنظيمه شركة منظم الحفلات اللبناني ربيع مقبل، و تتراوح أسعار تذاكر الحفل بين 6000، و 2500، و 3500 جنيه.

وتشارك الدي جي الكندية، في حفلات الدورة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة، المقرر اقامتها بالساحل الشمالي، في الفترة من 11 يوليو وحتى 30 أغسطس.

وكشف الموقع الرسمي للفنانة الكندية، عن إقامتها حفلين، أيام 9 و 11أغسطس، ضمن فعاليات المهرجان

الدي جي الكندية، سبق و أكدت في بيان لها عبر صفحتها في موقع "إنستجرام"، زيارتها مصر عدة مرات على مدى سنوات، وقالت: "أحب هذا البلد، وحالة التواصل الجميلة بيننا من خلال الموسيقى، ولدي بها الكثير من الأصدقاء".