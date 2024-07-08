شكرا لقرائتكم خبر عن إيف بيست تتحدث عن نهاية شخصيتها في House of the Dragon 2 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدثت الفنانة العالمية إيف بيست عن نهاية شخصيتها الأميرة رينيس في مسلسل House of the Dragon، في الموسم الثانى من العمل ضمن أحداث الحلقة الرابعة قائلة: "بدأت راينيس المسلسل كمرشحة محتملة للعرش الحديدي، ثم انتهت بتضحية حياتها كجزء من هذا الصراع الأكبر، ولهذا أشهر أن ما حدث لا يمنحها السلام، لكنني شعرت أن مسار الموسم الثاني كان مختلفا عن الموسم الأول، وكان يجب عليها التخلي عن حلمها".

وتابعت بيست قائلة: "لقد شعرت وكأن رينيس أصبحت أخف وزنًا حتى تلك اللحظة الأخيرة على ظهر ميليس، وأعتقد أن هذه هي اللحظة الوحيدة التي تجد فيها السلام فجأة".

كما كشفت المخرجة جيتا فاسانت باتيل مخرجة الحلقة الثالثة من الموسم الثانى لـ مسلسل House of the Dragon، عن سبب ظهور راينيرا في سن صغيرة لـ الأمير دايمون في قلعة هارينهال، وصرحت قائلة:" هذه هي راينيرا التي عرفها، ووقع في حبها، وكنت اعتقد أنها لا تحتاج إلى قول أي شىء".

وتابعت باتيل قائلة:"ومع ظهور راينيرا في سن صغيرة لـ دايمون في القصر، تشعر وكأنها المرة الأولى فعلى الرغم من أنه كان يقتل الناس منذ البداية، لكن هذه هي المرة الأولى التي نراه يندم فيها، ويشعر".