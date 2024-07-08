شكرا لقرائتكم خبر عن مش مرجلة تضرب عيل صغير.. رواد السوشيال ميديا ينتقدون تصرف محمد رمضان والان مع تفاصيل الخبر

انتقد رواد مواقع التواصل الاجتماعي تصرف الفنان محمد رمضان بصفعه أحد المعجبين أثناء تواجده فى الساحل الشمالى لقضاء إجازة الصيف، موجهين رسائل قاسية بعد انتشار فيديو وهو يصفع معجبا على وجهه.



انتقاد تصرف محمد رمضان بصفع معجب

وانتشر فى الساعات الماضية فيديو للنجم محمد رمضان أثناء تواجده في الساحل الشمالي، وهو يتشاجر مع شاب يبدو أنه التقط فيديو غير لائق لمحمد رمضان الذى اندفع ناحية هذا الشاب وهو يصرخ: "طلّع الموبايل" ثم صفع الشاب على وجهه، ليرد الشاب هو الآخر بصفع محمد رمضان أمام الجمهور الذى التف حولهما.

يُذكر أن محمد رمضان طرح خلال الأيام الماضية أغنيته الجديدة "بمزاجي" على منصات الموسيقى وموقع الفيديوهات "يوتيوب" والتى اعتمد فيها محمد رمضان على الرسوم المتحركة، حيث لم يظهر بوجهه في الكليب، واكتفى برسومات سكيتشات له وهو يرتدي ملابس بألوان صيفية خاطفة تناسبت مع أجواء الكليب المبهجة.

وكان النجم محمد رمضان قد أعلن مؤخرا تغيبه عن دراما رمضان 2025، للعام الثاني على التوالي بعد غيابه العام الماضي، ومنذ أن قدم آخر أعماله الدرامية مسلسل "جعفر العمدة" في موسم دراما رمضان 2023، والذي حقق من خلاله نجاحا مبهرا، وحصد تفاعلا كبيرا من الجمهور طوال شهر رمضان.



تعليقات الجمهور على صفعة محمد رمضان لمعجب

انتقاد تصرف محمد رمضان بصفع معجب