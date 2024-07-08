شكرا لقرائتكم خبر عن محمود عزازي يجسد شخصية عادل إمام في عرض مسرحية نوستالجيا 90/80 والان مع تفاصيل الخبر

يجسد الفنان محمود عزازي شخصية الزعيم عادل إمام خلال أحداث عرض الدراما الاستعراضية الغنائية نوستالجيا 90/80 والتي يتم عرضها على خشبة مسرح السامر بالعجوزة.

ويقوم "عزازي" بدور الزعيم عادل إمام من خلال ظهوره في فيلم شمس الزناتي ومسرحية الواد سيد الشغال وذلك ضمن أحداث مسرحية نوستالجيا 90/80.

ومن جانبه أعرب محمود عزازي عن سعادته الغامرة بمشاركته في أحداث المسرحية وقال: سعيد بمشاركتي في عمل ضخم مثل مسرحية نوستالجيا 90/80 لثلاثة أسباب أولها أن هذا العمل هو الثاني لي مع الفنان تامر عبد المنعم بعد مسرحية "قاضي البلاچ" التي نجحت نجاحًا كبيرًا وهو فنان بحق يعرف قيمة الممثل ويقدره.

وأضاف "عزازي" والسبب الثاني لسعادتي أن مسرحية نوستالجيا 90/80 تحكي عن حقبة الثمانينيات والتسعينيات وذكرياتنا مع هذه الفترة وانا من المنتمين إليها وسعيد أكتر أنني أمثل جزء مهم من ذكريات الناس في العرض.

كما أوضح الممثل محمود عزازي وقال: اكتملت سعادتي حينما علمت من الفنان تامر عبد المنعم أنني سوف أجسد شخصية "الزعبم" عادل إمام وهو الفنان المفضل بالنسبة لي وكان لدي حلم قديم أتمنى تحقيقه هو تجسيد هذه الشخصية.



مسرحية نوستالجيا 90/80 . نوستالجيا 90/80



نوستالجيا 90/80 نوستالجيا 90/80





عرض نوستالجيا 90/80 فكرته مستوحاة من الأعمال الخاصة في فترة الثمانينات والتسعينات سواء الأعمال الدرامية اوالافلام والأغاني والبرامج التلفزيونية التي تم تقديمها في هذه الحقبة من الزمن.

عرض نوستالجيا 90/80 بطولة أعضاء فرقة السامر المسرحية رؤية وإخراج تامر عبدالمنعم، إستعراضات فرق بورسعيد والحرية وسوهاج وروض الفرج للفنون الشعبية، إعداد التصور الموسيقي وأعاد التوزيع الموسيقي للعرض محمد مصطفى، ديكور المهندس محمد جابر، مكياچ إسلام عباس، مصمم الازياء رنا عبدالمجيد واضاءة عز حلمي والعرض من إنتاج الهيئة العامة لقصور الثقافة.

من جهة أخرى تقرر عرض الدراما الإستعراضية الغنائية نوستالجيا 90/80 على خشبة مسرح الأنفوشي بالأسكندرية وذلك يوم 18 من شهر يوليو الجاري ولمدة ثلاثة أيام.

كما يستأنف عرض نوستالجيا 90/80 جولته خلال الإجازة الصيفية في شتى محافظات جمهورية مصر العربية.