شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان يتجاهل تريند صفعه لشاب على حسابه.. والجمهور يعاتبه بقسوة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تجاهل الفنان محمد رمضان تريند صفعه لشاب صغير، ونشر فيديو على حسابه لالتفاف الجمهور حوله، لما بدر منه تجاه شاب صغير، حيث انتشر فى الساعات الماضية فيديو للنجم محمد رمضان أثناء تواجده في الساحل الشمالي، وهو يتشاجر مع شاب يبدو أنه التقط فيديو غير لائق لـ محمد رمضان الذى اندفع ناحية هذا الشاب وهو يصرخ: "طلّع الموبايل" ثم صفع الشاب على وجهه، ليرد الشاب هو الآخر بصفع محمد رمضان أمام الجمهور الذى التف حولهما.















تعليقات الجمهور على صفعة مجمد رمضان













يُذكر أن محمد رمضان طرح خلال الأيام الماضية أغنيته الجديدة "بمزاجي" على منصات الموسيقى وموقع الفيديوهات "يوتيوب" والتى اعتمد فيها محمد رمضان على الرسوم المتحركة، حيث لم يظهر بوجهه في الكليب، واكتفى برسومات سكيتشات له وهو يرتدي ملابس بألوان صيفية خاطفة تناسبت مع أجواء الكليب المبهجة.

وكان النجم محمد رمضان قد أعلن مؤخرا تغيبه عن دراما رمضان 2025، للعام الثاني على التوالي بعد غيابه العام الماضي، ومنذ أن قدم آخر أعماله الدرامية مسلسل "جعفر العمدة" في موسم دراما رمضان 2023، والذي حقق من خلاله نجاحا مبهرا، وحصد تفاعلا كبيرا من الجمهور طوال شهر رمضان.